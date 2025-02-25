對準6G及通訊衛星 教育部攜手25所大學培育相關人才

教育部攜手25所大學培育「下世代行動通訊技術人才」，圖為國立清華大學學生吳霽函（右一）介紹智慧節能數據管理與分析平台。（教育部提供）

2025/02/25 14:26

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「下世代行動通訊技術人才培育計畫」，結合25所大專校院成立智慧節能網路、非地面網路與超高速通訊等3大主題教學聯盟，完成開發9門尖端技術系列課程，並針對國家Pre-6G技術研發布局，發展出12門前瞻數位化微課程，涵蓋太空產業、低軌衛星物聯網、6G智慧節能技術、人工智慧於B5G／6G通訊網路之應用、可重構智慧表面技術與太赫茲通訊等議題，全面提升學習者對行動通訊前瞻技術的理解，近日舉行成果發表會。

教育部資科司科長張寶儷說明，因應全球行動通訊技術迅速發展，衛星通訊布局及經濟規模成長已為國際關注之產業焦點，為厚植我國前瞻通訊技術人才，教育部推動「下世代行動通訊技術人才培育計畫」，聚焦提升地面與非地面通訊之跨層次整合教學能量、展示下世代前瞻應用情境以及推動課程改進重塑教學質量。

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聯盟建立7個跨層次系統整合實作平台，例如呼應智慧節能科技應用，智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟發展「智慧節能數據管理與分析平台」，提供學校老師教學與學生實際操作運用NB-IoT、LoRa、5G/6G、WiFi等通訊協定，在通訊層傳輸多種感測器數據至平台，並採用雲端服務進行儲存與運算，引導學生實作感測、計算和通訊等技術在智慧節能網路的應用。

此外，計畫建置「B5G智慧校園及智慧醫療行動通訊示範基地」、「邁向永續智慧城市第六代行動通訊網路垂直應用示範基地」等2個垂直應用系統整合示範基地，並搭配開發4個垂直應用系統整合平台，以「B5G開放架構行動校園網路教研系統整合平台」為例，以O-RAN開放架構作為技術特點，透過工作坊教授B5G開放架構管理平台的開源專案開發，讓學生學習運用開源工具進行專案管理，同時結合AI與物聯網（IoT）技術，引導學生透過基地的專網應用開發與驗證，如智慧定位服務及應用於校園安全管理、資產追蹤與學生行為分析等場景。

張寶儷表示，計畫也推動23所大學院校參與專業核心課程改進及推廣計畫，在112年至113年間開授改進後課程所培育學生近5000人次，為我國行動通訊產業奠定堅實的人才基礎。

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