基隆名店被控菠蘿麵包夾帶蟑螂 老師傅納悶：不可能

民眾投訴基隆仁二路有家知名麵包店菠蘿麵包內有疑似蟑螂異物。（民眾提供）（記者盧賢秀攝）

2025/02/25 11:51

〔記盧賢秀／新北報導〕基隆市知名百年糕餅店日前才爆出冰棒裡有蟑螂事件，位於仁二路1家知名麵包店也被消費者投訴菠蘿麵包摻雜不明物，看起來是「蟲子」，很像是蟑螂。但店家強調很注意食安，開放式製作空間所有製程都清清楚楚，不可能摻有雜質。基隆市衛生局已派人到現場稽查，現場未發現有病媒，有部分環境不符規定，已限期改善。

據1劉姓民眾投訴，23日到基隆遊玩，在仁二路上1間知名麵包店消費，沒想到回家一口咬下菠蘿麵包後，卻發現有異物從內部掉落，原以為是麵包烤焦的碎片，但認真一看竟是「蟲子」，懷疑應該是蟑螂屍體；由於日前基隆百年糕餅店才發生冰棒有蟑螂事件，因此才向衛生單位檢舉和媒體投訴，提醒民眾注意。

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該店劉姓師傅表示很納悶，他們開業近30年，一直都很注重食安問題，都有消毒清潔紀錄，開放式空間所有製作過程都清清楚楚，且揉麵糰的過程肉眼都看得到，不可能有異物，而且是整塊的，未來會檢討加強SOP的過程，配合相關稽查。

衛生局表示，2月24日接到民眾反映某知名麵包店有蟑螂案，昨衛生局於接獲訊息後，同日旋即派員至現場稽查，現場未發現有病媒，針對稽查不符食品良好衛生規範準則，如作業場所垃圾桶未加蓋、食材原料未包覆等項，已要求業者限期改善，後續將進行複查，倘若複查不合格，則依法處辦。

基隆市衛生局長張賢政表示，食品安全衛生管理法第15條規定，若食品含有害人體健康之物質或異物者，可依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

仁二路知名麵包店師傅指出，所有製作過程都透明，也很注重食安和清潔環境，很納閃為何有異物，會加強製作SOP過程。（記者盧賢秀攝）

仁二路知名麵包店師傅指出，所有製作過程都透明，也很注重食安和清潔環境，很納閃為何有異物，會加強製作SOP過程。（記者盧賢秀攝）

基隆市衛生局人員已到該店稽查。（基隆市衛生局提供）

基隆仁二路麵包店師傅表示，製作麵包過程都很注重食安與清潔問題。（記者盧賢秀攝）

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