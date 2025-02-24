高雄社宅目標數拉高至近3萬戶 115年底逾5千戶先完工

高雄社宅目標數不斷提高，目前已拉高至近2.9萬多戶。（都發局提供）

2025/02/24 19:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應近年房價飆漲，為緩解居住需求，高雄社宅目標數不斷提高，目前已拉高至近3萬戶，115年底將先完工5千戶。

高雄市都發局今天（24日）指出，陳其邁市長上任後，積極推動社宅，目前高雄的社宅目標數已拉高至29275戶，其中已動工有12812戶，已完工1251戶，最快預計114年起陸續完工，115年底將會有5314戶完工，以緩解居住需求。

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高雄市都發局長吳文彥說明，以往高雄社宅推動進度緩慢，主因是受到過去的社宅規劃不足所致，陳其邁市長上任後才急起直追，較109年8月原計畫目標6000戶，已經大幅提升近5倍，這4年來在高雄動土的社宅戶數，已迎頭趕上成為是六都中第一。

根據都發局統計，截至今年1月底止，高雄市累計已有46處社會住宅，其中已完工1251戶，興建中12812戶，已決標待開工8630戶，合計22693戶，加上規劃中6582戶，共計29275萬戶，數量相當龐大。

高市府自建的亞灣、岡山、大寮、左營機20等社宅，合計有2364戶，也是陳其邁於109年8月上任後推動；都發局強調，未來市府將持續與國家住都中心合作或採公辦都更、捷運聯開等多元方式，充實社宅存量，實現居住正義。

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