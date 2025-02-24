鳳坑漁港到水月橋春暖花開 來竹縣濱海自行車道騎鐵馬兜風

新竹縣政府完成從新豐鄉鳳坑漁港到水月景觀橋的路線串聯改善計畫，其中，尚海灘到新月沙灣新設900公尺自行車道打通截點。（記者廖雪茹攝）

2025/02/24 19:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣濱海自行車道，在竹北市打造水月意象景觀橋及新竹縣與桃園市攜手新建雙新景觀橋之後，竹縣府接續完成從新豐鄉鳳坑漁港到水月橋的路線串聯改善計畫，春暖花開，正是迎風馳騁的出遊好時節！

縣府交通旅遊處表示，新竹縣的濱海觀光軸帶，南起竹北新月沙灣，途經鳳坑漁港、新豐紅樹林保護區、紅毛港遊憩區、坡頭漁港、坡頭村石滬等濱海觀光節點，縣府前年與桃園市府合作完成跨越福興溪的「雙新自行車道跨橋工程」，讓車友可一路暢遊無阻，從新豐鄉鳳坑漁港往北騎到新竹縣界到桃園市的新屋綠色隧道自行車道，全長約5.7公里。

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而竹北市公所爭取經濟部水利署補助，也已完成「鳳山溪水月意象景觀橋新建工程」，興建橫跨鳳山溪出海口的行人及自行車專用景觀橋，但鳳坑漁港銜接水月橋還有約6公里距離，車友只能利用既有道路騎乘，不僅經過住宅區遠離海岸線，更須穿越逾2250公尺長的鳳鼻尾隧道，與機慢車共用道路，安全性、空氣品質與騎乘體驗不佳。

為此，交旅處規畫辦理新竹縣濱海自行車道路線串聯改善計畫。處長陳盈州表示，此計畫投入總經費3000萬元，其中，交通部公路總局補助2000萬元，縣款1000萬元，在鳳鼻尾隧道旁臨海路段，施設2.8公里的雙向人行道和自行車專用道，修繕既有拔仔窟980公尺的自行車道，尚海灘到新月沙灣新設900公尺自行車道打通截點，並改善新月沙灣到水月橋休憩結點及自行車引導系統。

透過新完成的串聯路線，車友可深入竹北市拔仔窟烏魚養殖區，觀賞兩側一漥漥的魚塭，沿著尚海灘吹海風到新月沙灣，走一段沙灘踏浪；或是探索竹北市水月休閒農業區的特色店家，品嚐美味新鮮的海鮮料理，參加當地季節性的漁村體驗，歡迎民眾騎鐵馬來海邊兜風。#

新竹縣政府在鳳鼻尾隧道旁臨海路段，施設2.8公里的雙向人行道和自行車專用道，目前禁止汽機車進入。（記者廖雪茹攝）

往南經過鳳鼻尾隧道和焚化爐之後，從台六十一線右側的自行車專用道進入。（記者廖雪茹攝）

往南經過鳳鼻尾隧道和焚化爐之後，從台六十一線右側的自行車專用道進入。（記者廖雪茹攝）

往南經過鳳鼻尾隧道和焚化爐之後，從台六十一線右側的自行車專用道進入。（記者廖雪茹攝）

透過新完成的串聯路線，車友可深入竹北市拔仔窟烏魚養殖區和水月休閒農業區。（記者廖雪茹攝）

竹北市拔仔窟烏魚養殖區可觀賞兩側一漥漥的魚塭。（記者廖雪茹攝）

接續完成的新竹縣濱海自行車道，可串聯到鳳山溪水月意象景觀橋。（記者廖雪茹攝）

接續完成的新竹縣濱海自行車道，可串聯到鳳山溪水月意象景觀橋。（記者廖雪茹攝）

新竹縣濱海自行車道路線導覽地圖。（記者廖雪茹攝）

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