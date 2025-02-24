楊梅污水下水道用戶接管分4期施作 1期接管預計下半年完工

楊梅污水下水道用戶接管分4期施作，1期接管累計接管1萬4328戶。（記者李容萍攝）

2025/02/24 18:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府水務局推動桃園成為智慧城市，針對楊梅污水下水道建設共分4期施作，規劃污水接管共4萬8000戶，目前正進行第1期建設計畫，其中第1期建設共分9標進行，至今年已完成8標建設，目前第1期僅剩2-1標用戶接管工程，預計今年下半年完工，其範圍函括楊梅里、大同里、中山里等地區，截至目前為止，楊梅第一期建設累計已接管1萬4328戶。

水務局污水企劃工程科長卓岳弘表示，楊梅污水下水道用戶接管工程自2010年開始興建，因應近年楊梅地區人口發展迅速，且考量區域內部分地區管網布設不足等情事，因污水管線近期才開始施作，經施作過程中發現部分道路寬度狹窄且多處路段下方管線密布，經了解部分管線年代久遠地下圖資不確定性高，因此在污水下水道施工前均安排試挖作業，此外因部分後巷涉及私地及瓦斯管線遷移作業，經邀集管線單位協調管遷及民眾積極配合下，截至目前楊梅累計已接管1萬4328戶。

請繼續往下閱讀...

卓岳弘表示，楊梅2-1標用戶接管工程目前於楊梅區大成路、楊新北路及自立街等主要道路周遭施作用戶接管作業，水務局貼心提醒用路人行經該路段減速，同時要求施工單位務實做好交通維持及路平作業，並與道路養護單位維持橫向溝通，加速針對用戶接管完成路段辦理銑刨加封作業，以降低施工期間對民眾影響。

至於楊梅污水下水道第2期建設刻正辦理規劃中，並加速細部設計送至國土署審查，將向中央爭取經費，接續推動楊梅第2期建設，以維護楊梅地區民眾接管權益並改善楊梅地區環境。

楊梅污水下水道用戶接管分4期施作，1期接管累計接管1萬4328戶。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法