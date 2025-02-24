增5幼兒園 台南市114學年度公幼招生3/4開跑

台南市今年有5所新建幼兒園於8月1日啟用，圖為南區喜樹國小附幼。（南市教育局提供）

2025/02/24 18:53

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府擴充公幼2歲專班量能，今年有5所新建幼兒園於8月1日啟用；此外，114學年度公立及非營利幼兒園新生入園登記作業，將提早至3月4日辦理。

市長黃偉哲表示，台南市持續擴充公幼2歲專班，今年共新增18班、272名2歲專班名額；而今年新建3所幼兒園，包含南區喜樹國小附幼、省躬國小附幼、茄拔國小附幼；另有2所新設的歸仁區沙崙國高中附幼，及安平鴻仁非營利幼兒園。5所新建幼兒園將於8月1日啟用。

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黃偉哲說，市府持續提供公幼包括延長照顧到6點、提高餐點費補助、推廣幼兒飲食營養教育，及空間環境改善等政策，讓公幼獲得許多家長青睞，114學年度新生入園將於3月4日辦理。

教育局公布，114學年度公立及非營利幼兒園可招生名額今天公告。招生對象為學齡滿2歲至入國小前之幼兒（出生期間為2019年9月2日至2023年9月1日）；援例採2次登記，各園現場登記，第1次招生不足時辦理第2次登記；第1次登記時間為3月4日、第2次登記時間為3月12日。

抽籤時間為第1次抽籤3月6日上午9時起、第2次抽籤為3月14日上午9時起，依各園招生簡章訂定期程，亦請家長留意登記作業期程，踴躍前往登記。

教育局長鄭新輝進一步說明，台南市將持續提供公幼延長照顧服務到下午6點、1人即開班等政策，再加上已爭取到教育部公幼延長照顧每小時只要35元、寒暑假托育每月含午餐點心僅需負擔2千元，目前已經有109所公幼獲得延長照顧加置人力。另，自去年9月提高餐點費補助，全面提升幼兒園的用餐品質，保障幼兒均衡飲食。強調台南公幼教保服務優質水準有目共睹，深受青睞。

台南市114學年度公立及非營利幼兒園新生入園登記將於3月4日辦理。（南市教育局提供）

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