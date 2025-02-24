米其林主廚烹調 台灣龍虎斑3/6起端上日本西鐵觀光列車

日本西鐵觀光列車今年推出的春季限定菜單的龍虎斑料理為「台灣龍虎斑與春季蔬菜千層派佐柑橘醬汁」。（翻攝自西日本鉄道株式会社Rail Kitchen Chikugo 官網）

2025/02/24 16:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕日本去年10月開放台灣龍虎斑輸入、今年2月首櫃龍虎斑輸日後，農業部攜手西日本鐵道株式會社（西鐵），3月6日起將在西鐵旗下的觀光列車推出春季台灣龍虎斑限定菜單活動，將由米其林主廚打造龍虎斑菜餚，讓更多日本人嘗到台灣龍虎斑的獨特風味。

日本為台灣農產品的第3大出口市場，日本去年10月開放台灣龍虎斑輸入，為讓更多日本人認識龍虎斑的美味，農業部和九州重要的交通運輸集團西鐵合作推廣龍虎斑，農業部指出，西鐵是日本九州重要的交通運輸集團，事業體涵蓋鐵路、巴士、飯店、超市等，農業部即起將在西鐵旗下通路推廣龍虎斑，其中西鐵觀光列車近日對外披露的春季限定菜單，就有由米其林主廚使用台灣龍虎斑為原料烹調的「台灣龍虎斑與春季蔬菜千層派佐柑橘醬汁」菜色，將自3月6日起為期3個月限定販售；另也將自3月起於西鐵的超市通路販售台灣龍虎斑魚片與便當。

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農業部和日本鐵道集團合作已非頭一遭，2023年農業部就和本京濱急行電鉄株式會社推出台灣排骨便當，每次販售都立刻售罄，這次農業部進一步和西鐵合作推廣龍虎斑，看好西鐵本身有強大的行銷資源，認為可進一步讓日本人更認識台灣龍虎斑。

西鐵社長林田浩一今（24日）拜會農業部長陳駿季，林田浩一表示對台灣農產充滿信心，也透露他從小就很熟悉台灣香蕉、鳳梨的美妙滋味，也希望未來可引進更多台灣水果；陳駿季則表示，除龍虎斑外，今年台灣豬可望於5月獲世界動物衛生組織從傳統豬瘟疫區除名，台灣將會是非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟的非疫區，台灣生鮮豬肉將可望重返日本市場。

西鐵觀光列車將於3月6日起推出春季限定菜單，其中就有使用台灣龍虎斑為原料的菜色。（翻攝自西鐵官網）

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