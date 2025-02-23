新竹縣21國中小總量管制 今公布下學年新生入學日程

新竹縣嘉豐國小等21所中小學被列114學年度總量管制之列。（記者黃美珠攝）

2025/02/23 12:50

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今天公布114學年度縣內共有21所國中小要總量管制，其中博愛國小解除總量管制。受總量管制的國小新生登記資格審查，已排定3月21日起連續2天，國中部分新生入學登記時間則是3月22日。各鄉鎮市公所和總量管制學校將在3月7日以前寄發入學通知單和相關資料，請設籍的家長們要留意收信，以配合前述作業。

新竹縣教育局表示，114學年度將從今年8月開始，受總量管制學校國中共8所，國小有13所，其中竹北博愛國中（7年級）、竹東二重國中（7年級）、竹北文興國小（1年級）、以及湖口信勢國小（1年級）是新增的4所。另有竹北博愛國小解除總量管制。

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至於繼續維持總量管制學校則有：竹北成功國中、仁愛國中、東興國中、勝利國中、文興國中（7、8年級）、六家高中國中部（7、8年級）、東興國小、六家國小、十興國小、安興國小、興隆國小、光明國小、中正國小、嘉豐國小（1~4年級）、新豐松林國小、湖口新湖國小（1、2年級）、以及竹東二重國小（1、2年級）。

縣府教育局表示，依據「新竹縣國民中小學班級數總量管制暨學生入學實施要點」第4條，入學資格審查應提供全戶設籍資料、設籍的房屋所有權狀（或當年度房屋稅籍證明）。租屋者則需提供水電費收據、經法院公證的房屋租賃契約證明，或公家宿舍配住證明等。

新竹縣竹北市內的博愛國小在長期總量管制之後，114學年度開始解除。（記者黃美珠攝）

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