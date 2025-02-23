改善人本交通環境 嘉市兩項工程即將完工

嘉市北園國小及北園國中通學步道預定4月完工，市長黃敏惠（右2）日前前往視察工程。（記者丁偉杰攝）

2025/02/23 11:56

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市改善人本交通環境，「大雅路一段人行道改善工程」即將於3月中旬前完工，「北園國小及北園國中通學步道」預定4月完工。市府表示，大雅路一段人行道改善工程完工後，可解決路樹竄根造成人行道破損不平影響通行安全問題，北園國中小兩校的步行環境完工後，保護民眾及學生上下學安全。

市長黃敏惠日前視察這兩項工程，感謝施工團隊的辛勞。市府工務處指出，大雅路一段過去種植逾120棵黑板樹，樹齡達30年，近年因樹木嚴重竄根造成人行道及水溝損壞，腐朽黑板樹亦曾發生倒塌意外，所幸未傷及民眾。

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為解決民眾長期安全危害問題，市府2021年向國土管理署提案獲核定總經費5000萬元，移除黑板樹改植烏心石及魚木。大雅路一段雙側改善總長度為2380公尺，工程改善既有人行道鋪面及無障礙設施改善，增設1.5公尺自行車道，並於民權東路及文雅街口增設左轉專用車道，全段二側新增停車帶。

北園國小及北園國中原本並無通學步道，新設通學步道工程總經費達3600萬元，工程範圍含括北園街、北社尾路、北社尾166巷及雙園街，全長約550公尺，新設步道寬度為1.5至3公尺，目前整體工程進度已達83％以上，預計4月完工。

工務處表示，工程內容包含新設家長接送區、電力桿（纜）線下地工程，同時整合路口人行道外推及交通處行穿線退縮、調整車道寬度配置、採雙色溫路燈來提高行車安全，工程一併為北園國中形塑新校名牌，並將花磚特色融入圍牆，結合校園意象打造如稻浪形圍籬，打造「學童安心、家長放心及民眾散心」的優質環境。

嘉市大雅路一段人行道改善工程擴大樹穴，以利樹木生長。（嘉市政府提供）

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