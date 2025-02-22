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    台北房租超貴！為何還要北漂工作？網友點出「1優勢」

    網友提到，身邊很多人的工作並非北部主要產業，卻堅持每月負擔沉重的房租在台北工作。示意圖。（情境照）

    網友提到，身邊很多人的工作並非北部主要產業，卻堅持每月負擔沉重的房租在台北工作。示意圖。（情境照）

    2025/02/22 23:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受薪資、環境等影響，許多人選擇北漂台北工作。網友發文提到，身邊很多人的工作並非北部主要產業，卻堅持每月負擔沉重的房租在台北工作。他因此問「大家為何到北部工作」？貼文曝光後，網友指出「台北工作機會多，升遷或轉職都很快」、「密度問題，打開104台北的職缺有100個，高雄、台南職缺才10幾個」。

    網友昨在Dcard以「為什麼一定要住在台北」為題發文說，身邊許多朋友和同學選擇來北部工作，但他們所做的工作並非北部特有或主要產業，如金融業、科技公司等；反而很多人特地來北部做南部就能找到的工作，如服務業和餐飲業等。

    原PO強調，他並非看不起這些職業，只是不理解為何選擇來北部做薪水不高的工作，尤其北部房租動輒超過一萬元，扣除房租後，實際收入所剩無幾。接著他說如果自己從事餐飲或服務業，絕對不會特地來北部工作，並問「大家為何來到北部工作」？

    貼文曝光後，網友紛紛留言，「台北很爽啊，光捷運屌打新竹，一直很慶幸沒去竹科」、「想參加的藝文活動常常都只辦在台北，而且朋友都在台北，我又不太會騎車，台北交通比較方便，想去哪裡就去哪裡，不用求家人載」、「比較好玩吧，我上台北才發現我以前生活圈真的超無聊，而且台北人多，比較好交朋友」。

    另外，不少人指出台北工作機會較多，「密度問題，打開104台北的職缺有100個，高雄、台南職缺才10幾個」、「資源過度集中於首都圈」、「雖然不是一定，但確實台北機會比較多，店比較多職缺也比較多。不管是要升遷或是轉職都快很多」、「工作機會和教育資源真的多」。

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