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    台南老牌「向陽美展」開展 立人國小、民德國中學生秀183件作品

    台南「向陽美展」近30年歷史，一年一度盛會，展現學校美術藝術才能班成果。（台南市教育局提供）

    台南「向陽美展」近30年歷史，一年一度盛會，展現學校美術藝術才能班成果。（台南市教育局提供）

    2025/02/22 18:42

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕近30年歷史的台南「向陽美展」今（22）日於台南文化中心開幕，展出到3月9日，集結54名學生、183件優秀作品，展現北區學校美術藝術才能班豐富且精彩創作。

    「向陽美展」1999年起由立人國小與民德國中聯合展出至今，堪稱美術界年度盛事、台南「老牌」美展。兩校師生共同籌備、規劃、設計及布置；涵蓋素描、水彩、水墨、版畫、漫畫、平面設計、複合媒材等，學生們對於生活、環境具有高度敏銳度，再加上熟練媒材技法，完成許多精彩作品。

    立人國小校長王全興說，美術班6年級27名畢業生以「未來展場」為主題，其中，複合媒材作品「自畫像」運用資訊AI結合創作，藉由科技的輔助幫助孩子剖析內心想法，從繪畫中了解創作脈絡並同時療癒自己，相輔相成更多面向的創作與學習。

    民德國中校長趙克中說，這次聯展由27名畢業生共同完成，全國美術比賽水墨類特優的黃千涵同學作品〈薑母鴨〉，透過彩墨工筆寫實技法，細膩且深刻描繪早期鴨群在溪邊草叢間偷閒的情境，甚為生動有趣；全國漫畫甲等的吳孟蓁作品〈殊途同歸〉，以時下易使人沉迷的3C產品為構思，誇張且氾濫的使用方式導致許多意外發生，引人深思。

    「向陽美展」學生參展作品發揮創意。（台南市教育局提供）

    「向陽美展」學生參展作品發揮創意。（台南市教育局提供）

    「向陽美展」今日於台南文化中心開幕，參與學校師生大合照。 （台南市教育局提供）

    「向陽美展」今日於台南文化中心開幕，參與學校師生大合照。 （台南市教育局提供）

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