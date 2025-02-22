楠西國中震毀重建經費估逾2.3億 先專案補助重建規劃600萬

政務委員陳金德勘查楠西國中，了解災損情形，強調全力協助重建。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/22 14:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕上個月21日嘉義縣大埔發生規模6.4的極淺層強震，鄰近的台南楠西國中校舍嚴重受損，結構技師鑑定後安全性不足，需拆除重建，初估經費逾2.3億元，行政院政務委員陳金德今天勘災，強調會全力協助。

今天的視察，副市長葉澤山與立委郭國文、陳亭妃等都陪同，陳金德現場宣布，教育部將先專案補助該校重建規劃經費600萬元，加速推動。

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該校一到三年級生共105人，地震後，教室變危樓，暫時移至楠西國小上課，讓孩子的學習不中斷。

陳金德說，已指示內政部統籌受災民宅的重建、補強、修繕的補助，還有安置租金的補貼等事宜，將比照去年0403花蓮地震的標準執行，並請市府秉持迅速、精準、核實的原則，妥善辦理複評作業，以利經費儘快到位。

經濟部也將補助楠西市場的拆除，以及中繼市場興建，陳金德表示，水電費減免措施將比照0403地震，從今年1到6月辦理。

農業損失部分，已公布補助範圍與標準，地方政府正積極協助受災戶申請中。

葉澤山感謝教育部於第一時間即提供2000萬元補助，協助182所學校加速復原，目前已有逾80所完成修繕作業，讓校園環境能儘速恢復正常。

楠西國中這次地震災情，以後棟最為嚴重，主要梁柱多已受損，鋼筋裸露，西側2樓壁面甚至出現X型的大裂縫，結構安全堪虞。

政務委員陳金德勘查楠西國中，了解災損情形，強調全力協助重建。（記者吳俊鋒攝）

地震後，楠西國中校舍嚴重受損。（記者吳俊鋒攝）

地震後，楠西國中校舍嚴重受損。（記者吳俊鋒攝）

地震後，楠西國中校舍嚴重受損，活動中心的天花板也傳出災情。（記者吳俊鋒攝）

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