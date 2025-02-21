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    迎紅粉佳人！桃園中央大學大漁櫻綻放 最佳觀賞期曝

    中央大學中大湖旁的大漁櫻已綻放盛開。（中央大學提供）

    中央大學中大湖旁的大漁櫻已綻放盛開。（中央大學提供）

    2025/02/21 20:54

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕中央大學來自日本的「友好之櫻」，目前10棵大漁櫻與枝垂櫻在中大湖旁綻放盛開，和河津櫻交織一片，吸引許多師生和遊客前往賞花，校方表示，目前盛開的大漁櫻為極大期，預計228連假前就會告一段落，提醒民眾把握時間來賞櫻。

    總務處指出，中大湖的櫻花是日本中央大學在2011年3月11日贈予中大栽種，總計50棵，包括河津櫻30棵、大漁櫻10棵和大寒櫻10棵，其他品種如山櫻花，主要分布在校內的荷花池畔、烏龜池畔及鴻經館周邊；紅粉佳人主要分布在校內的國鼎館、鴻經館，以及工五館停車場區域，提醒民眾賞花期間，務必愛護櫻花，避免進入草坪及拉扯櫻花枝條，以免影響櫻花生長。

    此外，人文藝術中心為讓學生更加親近並關心植物，去年舉辦「中大植物競寫活動」，激發學子對樹木及其他植物的熱愛與關懷，經過評選，選出十二篇得獎作品，再挑出優選若干，合集成冊，命名為《長歌吟松風》，成為中大植物散文集，預計今年3月12日舉辦頒奬典禮，表揚學子對植物的深厚情感和文學才華。

    中央大學來自日本的「友好之櫻」，吸引許多人前往賞花。（中央大學提供）

    中央大學來自日本的「友好之櫻」，吸引許多人前往賞花。（中央大學提供）

    中央大學的中大湖旁也可看到枝垂櫻。（中央大學提供）

    中央大學的中大湖旁也可看到枝垂櫻。（中央大學提供）

    中大學人文藝術中心編印的《長歌吟松風》散文新書，讓校園美景更添詩情畫意。（中央大學提供）

    中大學人文藝術中心編印的《長歌吟松風》散文新書，讓校園美景更添詩情畫意。（中央大學提供）

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