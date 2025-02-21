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    台灣燈會23日閉幕表演出爐！朱宗慶、民歌手、明華園接力登場

    台灣燈會閉幕表演節目亮點。（觀光署提供）

    台灣燈會閉幕表演節目亮點。（觀光署提供）

    2025/02/21 12:18

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年的台灣燈會在桃園，23日（週日）是最後一天展期並有閉幕表演。觀光署今天（21日）公布表演名單，也提醒當天閉幕的「2025台灣燈會」演出將從下午5時展開，至晚上9時55分最後一場主燈秀展演。

    觀光署表示，2月23日下午5點起將展開最後一晚的展演，觀光署籌辦長達4個半小時的精采節目，當天的閉幕節目共有兩個時段，第一時段17時到19時30分，亮點節目包括朱宗慶打擊樂團、創造焦點（馬戲團）、校園民歌-王海玲/曾淑勤/李明德。

    第二時段19時30分到21時30分，亮點節目包括明華園戲劇總團、西班牙佛朗明哥舞團、許富凱&龍潭愛樂管弦樂團、麋先生樂團。

    觀光署表示，閉幕表演助陣歌迷龐大的人氣歌手-許富凱、永遠的民歌手-王海玲、曾淑勤、李明德、現場演出爆發力超強的金曲樂團-麋先生都將登台。

    還有台灣最具知名度的明華園戲劇總團終於在台灣燈會粉墨登場，帶來他們國外巡演必定安可不斷的熱鬧劇碼；代表台灣參加去年巴黎文化奧運，以充滿故事性的馬戲風靡花都的創造焦點。

    還有來自西班牙的佛朗明哥舞團將與台灣優秀佛朗明哥舞者、樂手要請台灣民眾體會原汁原味的佛朗明哥藝術氛圍！台灣舞蹈巨擘劉鳳學創立的新古典舞團，也將帶來精采舞蹈，將呈現各具特色的節目。

    觀光署表示，2月23日閉幕的「2025台灣燈會」演出將從下午5時展開，至晚上9時55分最後一場主燈秀展演，建議民眾提早抵達確保觀賞位置。

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