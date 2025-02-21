我向WTO遞交漁業補貼協定書 宣示打擊非法捕撈決心

由我國駐WTO代表團大使羅昌發（左）於2月18日（瑞士時間）遞交至WTO秘書長Ngozi OKONJO-IWEALA。（中華民國常駐世界貿易組織代表團提供）

2025/02/21 10:55

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國已規定國籍漁船不可執行非法捕撈與濫捕，近年也對沿近海鯖魚等制定總量管制，希望讓漁業永續，農業部漁業署今（21日）表示，經總統賴清德簽署批准，台灣支持WTO禁止補貼非法捕撈漁業的協定接受書已由WTO代表團大使羅昌發遞交給WTO，於國際宣示我國打擊非法捕撈的決心。

世界貿易組織（WTO）在2022年6月時採認通過漁業補貼協定條文，該條文包含禁止禁止補貼非法、未報告及不受規範（IUU）漁業、禁止補貼針對過漁魚群（OFS）漁業、協助開發中會員能力建構、成立專責委員會處理會員透明化義務並提供諮詢，並於WTO總會員數166個的2/3（即須111個）會員完成國內審議程序且交存於WTO後，漁業補貼協定始生效。

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漁業署副署長林頂榮表示，我國於2013年後先後制定或修正「預防、制止和消除IUU捕魚之國家行動計畫」、「遠洋漁業條例」、「投資經營非我國籍漁船管理條例」及「漁業法」部分條文等遠洋漁業三法，規範我國漁船不得從事IUU漁撈行為，及確保無以OFS為目標之漁業活動。

林頂榮表示，我國漁業政策早就實施WTO漁業補貼條文的要求，今年於瑞士時間2月18日遞交正式協定接受書則是在國際宣示我國打擊非法漁業的決心，我國則是第90個遞交協定書的會員，推進該協定生效門檻，未來該協定正式生效，將會適用於所有會員。

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