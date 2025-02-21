打擊毒品 加拿大將7個犯罪組織列恐怖主義實體

加拿大政府週四表示，當局已將7個跨國組織列為恐怖主義實體，同時宣布將與銀行建立新的合作關係，以打擊洗錢活動。（美聯社檔案照）

2025/02/21 10:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大政府週四表示，當局已將7個跨國組織列為恐怖主義實體，同時宣布將與銀行建立新的合作關係，以打擊洗錢活動。

據《路透》報導，在華盛頓有關當局將阿拉瓜火車（Tren de Aragua）、錫那羅亞販毒集團（Cartel de Sinaloa）和其他毒品組織指定為全球恐怖組織1天後。加拿大公共安全部當地時間20日宣布，恐怖實體名單包含薩爾瓦多幫派MS-13（Mara Salvatrucha）、錫那羅亞販毒集團和阿拉瓜火車。

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公共安全部長麥堅迪（David McGuinty）說，這些被列入名單的實體皆為組織犯罪團體，他們使用涉及極端暴力的方法在當地民眾中散播恐懼，以販毒、販賣人口和販賣非法槍枝聞名，「我們正在採取的措施將吩坦尼（Fentanyl）遠離街道，也不會進入美國」。

其他被列入名單的實體，包括海灣販毒集團（Cartel del Golfo）、米卻肯家族（La Familia Michoacana）、聯合販毒集團（Carteles Unidos）和哈利斯科新世代販毒集團（Cartel de Jalisco Nueva Generación）。

報導指出，為抑制與販毒有關洗錢活動，財政部於20晚間宣布與執法單位、首都渥太華及加拿大各大銀行建立新的合作關係，允許共享洗錢和有組織犯罪情報。

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