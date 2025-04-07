把握明後天好天氣！ 2波鋒面下半週接力報到變天

未來降雨預測。（中央氣象署提供）

2025/04/07 18:51

〔記者林志怡／台北報導〕清明連假過後，各地逐漸回暖，中央氣象署說明，本週三前各地氣溫將持續回升，週六前普遍可達27至30度，但週三晚間至週四、週六分別受到鋒面影響，各地天氣轉趨不穩定，中部以北地區容易有較大雨勢發生，且白天氣溫下滑至22至24度，週日後才會逐漸回暖，並恢復多雲到晴的好天氣。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明日至週三期間，台灣周邊環境偏東南風，氣溫將逐日回升，各地多雲到晴且可見陽光，僅東半部地區有局部短暫雨，北部、西半部山區則有零星降雨。

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週三晚起將有鋒面接近，並在週四通過台灣上空，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有機會出現較大雨勢，其他地區降雨機率也偏高，待週五鋒面遠離，台灣周邊再度轉為偏南風，但因水氣持續偏多，桃園以北、東半部地區與其他山區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻說，下一波鋒面則預計在週六通過台灣，全台有陣雨或雷雨，中部以北地區有局部大雨發生機會，週日則因為鋒面後方的東北季風影響，各地氣溫轉涼，且東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，其他地區則轉為有局部短暫雨或多雲的天氣。

此外，黃恩鴻說，週末的東北季風預計於下週一減弱，各地氣溫將逐漸回升，且因各地水氣減少，逐漸轉為多雲到晴的好天氣，僅中南部地區、恆春半島仍有機會出現零星短暫雨。

黃恩鴻也提到，未來一週沒有明顯的冷空氣南下，因此各地氣溫變化不大，週六前各地白天普遍可達27至30度，但降雨時可能稍微下降，低溫則落在18至20度；週日後則因鋒面通過、東北季風影響，白天氣溫下滑至22至24度，低污約16至18度。

溫度預測示意圖。（中央氣象署提供）

預測天氣圖。（中央氣象署提供）

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