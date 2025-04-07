拱天宫白沙屯媽祖進香報名破25萬人致裝備短缺 8至11日暫停報名

苗栗縣通霄鎮拱天宫白沙屯媽祖徒步南下雲林縣北港鎮朝天宮進香，今年報名人數相當踴躍，已造成進香裝備短缺，宮方決定從8日起暫停報名4天。（拱天宮提供）

2025/04/07 18:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宫白沙屯媽祖徒步南下雲林縣北港鎮朝天宮進香，今年報名人數相當踴躍，已超過25萬人，再創新高，因相關裝備短缺，拱天宮管理委員會今（7）日傍晚宣布從8日起暫停報名4天至11日，12日恢復報名。

拱天宮管理委員會表示，今年白沙屯媽祖往北港進香報名作業，非常感謝全國香燈腳共襄盛舉，從上月27日至4月28日受理報名，受理報名才12天，報名人數已逾25萬人，遠遠超出拱天宮的預期。

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拱天宮管理委員會指出，目前除了進香服已發盡，相關裝備物件亦已出現短缺，為避免遠來信眾向隅，自8日起暫停報名4天，待臂章，帽子，毛巾，口罩等相關裝備備齊後，將於12日早上8點恢復報名，造成不便之處，還請信眾見諒。

苗栗縣通霄鎮拱天宫白沙屯媽祖徒步南下雲林縣北港鎮朝天宮進香，今年報名人數相當踴躍，已造成進香裝備短缺，宮方決定從8日起暫停報名4天。（拱天宮提供）

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