新竹棒球場鑑定報告未達「安全程度」 進場移除過重覆土

新竹市棒球場鑑定報告出爐，市府通知廠商及相關人員進場移除過重覆土。 （新竹市政府提供）

2025/02/20 22:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府今晚（20日）發布新聞稿，新竹市立棒球場的結構鑑定告出爐，台灣省結構工程技師公會上午發出棒球場鑑定完成公文，鑑定報告指出未達「安全程度」，市府取得公文與鑑定報告後，下午即通知廠商及相關人員移除球場內過重覆土。

市府指出，新竹市立棒球場自113年3月份由承包廠商巨佳營造股份有限公司（下稱統包商）向新竹地方法院申請保全證據起，因新竹地院裁定由台灣省結構工程技師公會執行的鑑定報告尚未完成，市府逾11個月無法進行球場進行覆土移除或相關改善作業。鑑定案113年3月份裁定保全證據成立起，統包商去年8月份由鑑定單位完成現場初勘，時隔7個月終完成鑑定報告。

請繼續往下閱讀...

工務處說，根據台灣省結構技師公會於鑑定報告結論中指出，棒球場之地下室頂板在球場目前實際覆土情況下（即以目前覆土深度、一般濕土單位重及平均混凝土情況下），經計算其斷面強度未達混凝土結構設計規範所可確保之「安全程度」。

鑑定報告完成，球場範圍保全證據的因素已消失，市府也由法律顧問通知地院已收到公會之鑑定報告及市府將進場之信息，同步啟動球場覆土移除工程，將用最快速度將球場上有結構安全疑慮的覆土全數移除。並會啟動後續棒球場改善進度與時程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法