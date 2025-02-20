竹北「天坑」事件鄰損溝通1年多 終有初步共識

新竹縣竹北「豐采520」建案發生「天坑」事件，「鄰損賠償」部分，在里長、議員等1年多來積極居中奔波協調下，終有初步共識。（資料照，記者廖雪茹攝）

2025/02/20 19:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北「豐采520」建案發生「天坑」事件，「鄰損賠償」部分，在里長、議員等1年多來積極居中奔波協調下，最主要的大有可為社區已初步同意部分鄰損項目，由豐邑建設公司進行修繕；縣府工務處表示，將會同當地里長逐一拜訪各個社區管委會，提供鄰損程序及溝通上的意見，若需要也將媒合第三方公正單位提供協助。

大有可為社區余姓主委表示，希望豐邑承諾要修繕的部分，在敲定細節後，盡快安排並訂出更明確的時程。賠償的部分，給予更大的誠意，消弭住戶多年來的積怨與不安。

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「豐采520」建案2023年4月27日因施工導致道路坍塌，以建案地下室深度的三倍距離，對周邊5座社區大樓進行鄰損協議。當地的十興里長毛振福、縣議員邱靖雅等，1年多來每月兩次協調會，積極居中協助。

毛振福表示，大有可為社區管委會初步同意豐邑建設可先執行的鄰損項目，包括地下室的外牆、天花板抓漏、1-4樓外牆大小柱角材線條修繕，以及人行步道（騎樓）地磚及花台修繕。臻愛香榭社區則與豐邑建設雙方達成共識，2月14日已函請竹縣府依新竹縣建築爭議處理辦法召開評審委員會。

毛振福說，俠隱社區和人間琉璃社區之前所提修繕皆已完成，管委會最近再提出新的鄰損項目，進一步討論中。另一座新社區則是回應暫無鄰損項目需修繕。

邱靖雅表示，天坑事件發生後，民眾對建商復工後賠償態度存有疑慮，她明天將在臨時會提案，建請縣府於復工前積極要求建商與民眾達成初步鄰損賠償共識，並制定不履行共識的處理辦法，並設立諮詢窗口，提供即時協助與進度追蹤，以確保民眾權益。目前工務處願意在未來的鄰損調解委員會上，為民眾爭取合理賠償和保障。

竹縣府在2月初公布，基於多次開會及協調的4大安全決議已落實，今年元月已原則同意豐邑建設申請「豐采520」建案復工；對此，大有可為等社區希望竹縣府應介入監督把關，確保豐邑建設在復工前完成所有鄰損協商。

工務處長戴志君強調，「鄰損賠償」的部分，縣府全力協助住戶協商。除可依新竹縣建築爭議處理辦法相關規定來辦理，若雙方無法形成共識，也可尋第三方公正單位進行鄰損鑑價的鑑定報告，縣府已洽詢相關第三方公正單位媒合予社區的方案，以利解決；另外，縣府要求豐邑建設所繳交1億元的鄰損擔保金，是具有鄰損保證償還的責任。

新竹縣竹北「豐采520」建案發生「天坑」事件，「鄰損賠償」部分，在里長、議員等1年多來積極居中奔波協調下，終有初步共識。（資料照，記者廖雪茹攝）

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