明起溼冷到下週一！ 週日冷氣團報到「中部以北低溫11度」

冷空氣接力報到，明起東北季風報到，週日又有大陸冷起團。（氣象署提供）

2025/02/20 19:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（20日）起一路溼冷到下週一！中央氣象署預報，明天清晨起有鋒面和東北季風影響，迎風面有局部較大雨勢發生的機率；週日（23日）大陸冷氣團南下，中部以北低溫僅有11度到13度。

氣象署預報員張竣堯表示，明天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴，主要是受東北季風和鋒面報到影響。

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張竣堯指出，這波東北季風會一路影響到週六（22日），北部和東北部的天氣較涼，但隔天（23日）大陸冷氣團就會報到，會影響到下週一，下週二（25日）之後才會回暖，後續暫時沒有其它冷氣團。

「大陸冷氣團影響期間，最冷的時候會在週日晚到下週一清晨，中部以北和東北部低溫僅11度到13度」，張竣堯說，但僅有下週二有一天的好天氣，下週三（26日）起又有華南雲系東移，屆時北部及東半部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴；下週四（27日）北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其它地區為多雲。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

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