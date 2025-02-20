為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明起溼冷到下週一！ 週日冷氣團報到「中部以北低溫11度」

    冷空氣接力報到，明起東北季風報到，週日又有大陸冷起團。（氣象署提供）

    冷空氣接力報到，明起東北季風報到，週日又有大陸冷起團。（氣象署提供）

    2025/02/20 19:23

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（20日）起一路溼冷到下週一！中央氣象署預報，明天清晨起有鋒面和東北季風影響，迎風面有局部較大雨勢發生的機率；週日（23日）大陸冷氣團南下，中部以北低溫僅有11度到13度。

    氣象署預報員張竣堯表示，明天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴，主要是受東北季風和鋒面報到影響。

    張竣堯指出，這波東北季風會一路影響到週六（22日），北部和東北部的天氣較涼，但隔天（23日）大陸冷氣團就會報到，會影響到下週一，下週二（25日）之後才會回暖，後續暫時沒有其它冷氣團。

    「大陸冷氣團影響期間，最冷的時候會在週日晚到下週一清晨，中部以北和東北部低溫僅11度到13度」，張竣堯說，但僅有下週二有一天的好天氣，下週三（26日）起又有華南雲系東移，屆時北部及東半部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴；下週四（27日）北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其它地區為多雲。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播