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    彰化東螺天后宮被放硃砂人骨 小黑狗意外爆紅

    東螺天后宮的天公爐被放置一根人骨。（資料照，記者顏宏駿攝）

    東螺天后宮的天公爐被放置一根人骨。（資料照，記者顏宏駿攝）

    2025/02/19 22:27

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮東螺開基祖廟天后宮的天公爐，日前被人埋置長達約15公分的硃砂骨，經彰化地檢署送往刑事局化驗後，今天確定是人骨。此事傳開，發現這根「人骨」的小黑狗今天意外爆紅，網友稱為「靈犬來吸」。

    該廟執行長林建成指出，初四傍晚他正在宮裡處理事務時，突然有一隻小黑狗跑到廟門口的天公爐前，朝著天公爐狂吠不止，讓他與信眾們一頭霧水，他還親眼看到天公爐突然發爐，起初以為是香灰太多導致發爐，遂把香灰撥開，沒想到竟撥出一根骨骸。事件發展到今天證實是人骨，因此「揭發」此案的小黑狗成為網友追捧的對象。

    但廟方說，這是一隻附近的流浪狗，事件發生後已「不知去向」。

    民俗專家廖大乙說，既然有發爐，又有出現黑狗吠叫，當天又是初四，應有很多香客，最好能有錄影佐證，更能讓大家來追尋這隻「靈犬」。

    他說，台灣宮廟的香爐被人放骨頭的情事，時有所聞，「這是對廟方最大的挑釁」，通常被揪出者都是「宗教狂熱分子」所為，他不排除東螺天后宮今也遭遇此窘況，「全台各地，就是有一些宗教狂熱分子」。

    他又說，一間廟的信徒成員組成複雜，想讓廟更興旺的心願，有志一同，但每個人方法有別，現在網路發達，他也不排除，有信徒想藉此事炒作，成就知名度，但這是險招。

    民俗專家稍早曾到東螺天后宮一探究竟。（記者顏宏駿攝）

    民俗專家稍早曾到東螺天后宮一探究竟。（記者顏宏駿攝）

    小黑狗成為網路熱議焦點。（記者顏宏駿翻攝自臉書「台灣迷因」）（記者顏宏駿攝）

    小黑狗成為網路熱議焦點。（記者顏宏駿翻攝自臉書「台灣迷因」）（記者顏宏駿攝）

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