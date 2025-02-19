基隆德和國小德興樓改建 塑造框景眺望風格

基隆德和國小德興樓已超過50年，將拆除改建。（記者盧賢秀攝）

2025/02/19 15:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市德和國小德興樓已超過50年，今天舉行拆除改建工程開工動土典禮，將興建地上3層建築，採ㄇ字型配置，利用山型屋頂框及立面開窗，塑造框景眺望效果，預計2026年12月完工，2027年啟用。

今天開工動工典禮由市府參議楊桂杰主持，議長童子瑋和立委林沛祥都出席一起祈福。

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教育處指出，位在文化路的德和國小依山傍海，可以遠眺基隆嶼及外木山美景，該校成立於1982年，創校時德興樓就已落成啟用，陪伴德和師生50多年，是德和畢業學生的共同記憶。

楊桂杰指出，德興樓校舍老舊，市府編列預算及爭取教育部國署補助，折除改建，總工程費1億8千多萬元，教育部補助6600多萬元、市府自籌1億2000多萬元，預計4月開始拆除，興建新教學大樓，規劃有16間教室。

教育處指出，新校舍採ㄇ字型配置，利用山型屋頂框及立面開窗，塑造框景眺望效果，與另一棟現有校舍共同塑造出一個無風害的中庭，將風雨球場擋風與接送區聯接，方便家長接送也開放校園使用。另外，將引入綠建築造型設計，給德和國小師生擁有更完善的學習及活動空間。

教育處表示，近2年已完成安樂高中、銘傳國中等校老舊校舍改建，今年除了德和國小之外，接下來將進行東信國小老舊校舍改建，目前規劃中預計年底發包。

基隆德和國小德興樓超過50年，今舉行拆除改建開工動土典禮。（記者盧賢秀攝）

基隆德和國小德興樓超過50年，今舉行拆除改建開工動土典禮。（記者盧賢秀攝）

基隆德和國小新校舍造型特殊。（基隆市教育處提供）

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