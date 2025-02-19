推動智慧交通治理改善壅塞 台南「有感」！

南市建立AI智慧交通管理系統，透過即時路況監控、號誌調整等策略，改善交通壅塞。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/19 12:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市建立AI智慧交通管理系統，利用雲端與物聯網技術，達成即時路況監控、號誌調整等，進而改善多處易壅塞路廊的交通狀況，並自動同步提供即時資訊，讓民眾「有感」交通服務。

交通局長王銘德表示，智慧交通管理系統的最大特色在於高度的自動化和智慧化。透過物聯網技術結合AI影像辨識，交通管理系統可以實現對路側設備的自動狀況監控、指令下達與策略管理，同時進行交通路況資料蒐集與分析，進而建立智慧動態號誌系統自動調整紅綠燈，讓綠燈時間能更有效被利用、車流紓解更有效率。

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例如，在尖峰時段系統會根據即時交通狀況自動縮短車少方向的綠燈秒數、分配給車多方向，讓交通流量大的幹道獲得更長的通行時間，而不會影響支道的效率，有效提升通行效率。

該系統應用在永康區中正南、北路智慧動態號誌系統，改善永康交流道周邊幹道壅塞情形，並應用左轉車道偵測及開發一頁式智慧監控儀表板等全新功能，提升系統運作及人員監控效率，去年接連獲得「雲端物聯網創新獎」優良應用獎、交通部「智慧運輸系統發展建設計畫評鑑」特優。

交通局表示，透過智慧交通管理系統的應用，逐年在舊城區、關廟交流道、安定交流道與大灣交流道建置動態號誌系統，並在各路廊獲得平均10％以上的旅行時間節省效益，持續在永康交流道及仁德交流道周邊推動路廊動態號誌系統，並精進各項系統功能，今年實測可獲得15.4％的效率提升。

此外，該智慧系統還能在道路壅塞時，自動透過路側資訊可變標誌（CMS）發佈壅塞改道建議與旅行時間訊息，讓駕駛人能提早避開壅塞、減少等候時間。相關資訊也會由系統自動同步發佈在南市即時交通資訊服務網上，讓民眾在出門前就可先查看道路資訊進行旅運規劃。

AI智慧交通管理系統同步提供即時資訊，深色為壅塞現況，提供民眾參考調整旅運路線。（圖擷自南市即時交通資訊服務網）

AI智慧交通管理系統同步提供即時資訊，交通事故地點顯示出來。（圖擷自南市即時交通資訊服務網）

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