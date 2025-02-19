屏東去年勞動力、勞參率罕見彈升 民眾笑「長輩都出來工作了？」

屏東縣人口連續多年負成長，導致勞動力供給吃緊。示意圖。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/19 09:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣人口連續多年負成長，導致勞動力供給吃緊，近年屏東縣勞動力不斷遞減，但在去年下半年開始出現觸底反彈狀況，比前一年度（2023年）增加達六千人，特殊狀況令屏東民眾笑說「年長者都出來賺錢了吧」。

根據行政院主計總處統計，屏東縣15歲以上人口於2010年達高峰約73萬人，此後開始停滯甚至下滑，至去年只剩69.1萬人，比前一年少了4000人。雖然屏東縣15歲以上人口已經負成長14年，連帶拖累勞動參與率從2021年後持續不振，但去年下半年整體勞動力卻開始出現觸底反彈成長。

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屏東縣的勞動力從2019年最高的44.4萬人降至去年初的41.5萬人，去年下半年卻突然回升至42.2萬人，一口氣增加了7000人，勞動力開始逆轉回升。而屏東縣近年的勞動參與率，2019年曾達到61.9%，但2021年開始出現逆轉降至61.2%，人口減少加上勞動參與率降低，使得勞動力供給惡化，2023年低至59.8%，但去年底同步反彈至61.1%。

勞動力是指15歲以上且可以工作的人口，不包含求學、料理家務、高齡、身心障礙者，勞動力減少將衝擊整體經濟產出以及消費規模。勞參率全名為勞動力參與率，是指勞動力占15歲以上民間人口的比率，也就是在15歲以上民間人口中有參與勞動的比率。因勞動力包含就業者與失業者，故無論是就業者或失業者的增減，都會影響勞參率的升降。

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