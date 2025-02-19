冷氣團減弱白天回暖 基宜花慎防局部大雨

中央氣象署表示，今白天冷氣團減弱，各地氣溫稍回升。（資料照）

2025/02/19 06:39

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（19日）清晨受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，台南以北及宜蘭低溫13、14度，其他地區約15、16度；白天開始冷氣團減弱，各地氣溫稍回升，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫17至19度，感受仍較涼，其他地區約22至24度，感受較舒適溫暖。

此外，澎湖全天15至18度，金門12至18度，馬祖9至13度。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其東北部及東部地區有局部較大雨勢發生機率，大台北及馬祖也有機會出現零星降雨，其他地區及澎湖、金門則為多雲到晴。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天（20日）各地早晚較涼；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

21日鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

22日至24日大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

25日大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 19 14 ~ 23 16 ~ 22 16 ~ 19

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法