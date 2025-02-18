為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    員林百果山櫻花盛開 車輛違停暴增

    彰化縣員林市湖水路兩旁種有約30株櫻花，每逢春天開花，引人入勝，每到假日吸引不少民眾來賞櫻。（資料照）

    彰化縣員林市湖水路兩旁種有約30株櫻花，每逢春天開花，引人入勝，每到假日吸引不少民眾來賞櫻。（資料照）

    2025/02/18 18:51

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市通往百果山區湖水路櫻花盛開，不少民眾慕名前往，由於當地無空曠停車場，不少遊客為了賞花方便，把車輛停在狹小湖水路兩旁，造成兩線道路僅容一台車通過，還要提防有行人竄出，用路險象環生。當地居民表示，每次櫻花季，回家的路就像在考駕照，希望有關單位重視，才能避免交通意外發生。

    員林市湖水路種有約30株八重櫻櫻花樹，並連接吳家古厝櫻花，每年2月一起開花，粉紅美景引人入勝，由於當地海拔只有500公尺，是少見的「平地櫻花」，因此吸引近萬民眾就近賞花，也把小小的湖水路擠得水洩不通，讓當地居民苦不堪言。

    許姓民眾表示，湖水路是百果山居民通往市區的重要道路，可是每到櫻花季就塞車，主因是民眾路邊亂停車，導致遊客、騎腳踏車民眾都走到車道上，其實有點危險，尤其該處又是上下坡路段，若發生不慎，恐造成意外。

    員林市公所表示，湖水路無足夠路肩寬度規劃停車格，若車輛併排或是兩側都停車時，容易造成會車不易、堵塞狀生，呼籲民眾應尋覓合宜地點停放車輛，且勿影響交通動線為主，也研議假日請警察協勤疏導，避免發生交通事故。

    員林市湖水路櫻花盛開，不少民眾慕名前往，也造成車輛違停暴增。（民眾提供）

    員林市湖水路櫻花盛開，不少民眾慕名前往，也造成車輛違停暴增。（民眾提供）

    遊客為了賞花方便，把車輛停在湖水路兩旁，造成兩線道路僅容一台車通過，用路險象環生。（民眾提供）

    遊客為了賞花方便，把車輛停在湖水路兩旁，造成兩線道路僅容一台車通過，用路險象環生。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播