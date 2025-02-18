員林百果山櫻花盛開 車輛違停暴增

彰化縣員林市湖水路兩旁種有約30株櫻花，每逢春天開花，引人入勝，每到假日吸引不少民眾來賞櫻。（資料照）

2025/02/18 18:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市通往百果山區湖水路櫻花盛開，不少民眾慕名前往，由於當地無空曠停車場，不少遊客為了賞花方便，把車輛停在狹小湖水路兩旁，造成兩線道路僅容一台車通過，還要提防有行人竄出，用路險象環生。當地居民表示，每次櫻花季，回家的路就像在考駕照，希望有關單位重視，才能避免交通意外發生。

員林市湖水路種有約30株八重櫻櫻花樹，並連接吳家古厝櫻花，每年2月一起開花，粉紅美景引人入勝，由於當地海拔只有500公尺，是少見的「平地櫻花」，因此吸引近萬民眾就近賞花，也把小小的湖水路擠得水洩不通，讓當地居民苦不堪言。

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許姓民眾表示，湖水路是百果山居民通往市區的重要道路，可是每到櫻花季就塞車，主因是民眾路邊亂停車，導致遊客、騎腳踏車民眾都走到車道上，其實有點危險，尤其該處又是上下坡路段，若發生不慎，恐造成意外。

員林市公所表示，湖水路無足夠路肩寬度規劃停車格，若車輛併排或是兩側都停車時，容易造成會車不易、堵塞狀生，呼籲民眾應尋覓合宜地點停放車輛，且勿影響交通動線為主，也研議假日請警察協勤疏導，避免發生交通事故。

員林市湖水路櫻花盛開，不少民眾慕名前往，也造成車輛違停暴增。（民眾提供）

遊客為了賞花方便，把車輛停在湖水路兩旁，造成兩線道路僅容一台車通過，用路險象環生。（民眾提供）

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