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    新北金山、萬里山陀兒颱風復建工程 4至8月陸續完工

    新北市長侯友宜今天在萬里與金山區召開行動治理座談會，與里長交流。（記者盧賢秀攝）

    新北市長侯友宜今天在萬里與金山區召開行動治理座談會，與里長交流。（記者盧賢秀攝）

    2025/02/18 18:26

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市長侯友宜今天到萬里區、金山區召開「行動治理」座談會與，由於山陀兒颱風時暴風雨，造成萬里和金山區河水溢流、嚴重淹水，地方對山陀兒颱風災後復建工程十分關注，市府表示，相關清淤、護岸整治等工程已陸續進行中，將在4至8月左右完工。市長侯友宜要求各單位按期程完工，此外，如果財政收支劃分法通過，增加預算將強化地方基礎建設。

    山陀兒颱風時萬里和金山的員潭溪、瑪鋉溪及清水溪等溪水溢流，金山區和萬里區成了水鄉澤國，道路、河岸受損嚴重，目前新北市水利局、農業局、工務處、區公所等單位正在施做復建工程。

    市長侯友宜今天在萬里和金山座談會時，針對山陀兒颱風災後復建情形，水利局等單位表示，針對瑪鋉溪、磺溪、員潭溪、貢寮溪等8處進行護岸及整治工程，道路邊坡擋土牆等工程，已陸續施工，在4月至8月完工。

    此外，金山區里長建議，希望活化金山青年活動中心，設置游泳池及停車空間，供市民使用。財政局表示，已於去年底舉行促參可行性評估公聽會，有關納入游泳池設施，將由財政局研議可行性。

    新北市長侯友宜今天在萬里與金山區召開行動治理座談會，與里長交流。（記者盧賢秀攝）

    新北市長侯友宜今天在萬里與金山區召開行動治理座談會，與里長交流。（記者盧賢秀攝）

    新北市萬里瑪鋉溪等溪流陸續進行清於、整治工程。（記者盧賢秀攝）

    新北市萬里瑪鋉溪等溪流陸續進行清於、整治工程。（記者盧賢秀攝）

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