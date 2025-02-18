苗縣府地熱開發 鎖定泰雅原住民文化產業區

苗栗縣政府擇定泰安鄉泰雅原住民文化產業區周邊，為地熱優先鑽探區域。（苗栗縣政府提供）

2025/02/18 17:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府工商發展處依據經濟部地質調查及礦業管理中心提供的「苗栗地區地下三維地質模型建置」報告，提議將泰雅原住民文化產業區優先列為為泰安鄉地熱資源潛力區域及鑽探可行場址，今（11）日經縣務會議討論後同意列為地熱開發計畫的用地，後續將執行促參招商作業。

苗縣府工商處報告指出，曾經針對泰安鄉龍山段50及54地號土地地熱潛能，委託技術團隊協助評估，但經審查委員表示，本案調查地點因岩層性質及厚度不足等因素，能儲蓄水量應有限，且不易有滲流水的補注，以1500m的地熱井，生產井取得的熱水僅可能略高於70˚C，未達到地熱發電最低之溫度標準。

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工商處待經濟部地質調查及礦業管理中心，在虎山、上島等地區的調查研究成果出爐後，所提供「苗栗地區地下三維地質模型建置」報告，該報告調查是以泰安溫泉區（包含虎山、泰安觀止、錦水溫泉區）作為重要探勘區。

經評估泰安鄉地熱資源潛力區域及鑽探可行場址後，選出最優先考量區域，是紅毛館斷層以西，苗栗縣泰雅原住民文化產業區周邊，其次第二順位區域則為橫龍山斷層與南大，日出溫泉周邊。第三順位區域則為南大窩斷層以東，泰安溫泉風景區周邊。

工商發展處今天在縣務會議中建議優先鑽探場址是泰雅原住民文化產業區，當地屬於山坡地保育區特定目的事業用地，基地未位於特定水土保持區或地質敏感區方，加上地平寬闊、鑽探用水無虞、聯外道路寬度足以讓大型車輛通行，整體條件優良，如果鑽探結果符合地熱開發條件，後續將執行促參招商。

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