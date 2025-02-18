新航砸268億元改裝A350-900 7架新增頭等艙

新加坡航空示意圖。（新加坡航空提供）

2025/02/18 16:29

〔記者蔡昀容／台北報導〕新加坡航空集團去年12月創下單月最高載客量360萬名旅客，並看好接下來的強勁需求，除了增加航班，斥資268億元改造41架A350-900客艙，除了改裝商務艙，其中7架超長程機型將新增頭等艙。

新航集團旗下的新加坡航空及酷航，2024年共載3900萬名旅客，較2023年3460萬名增加12.7%；2024年12月創下單月最高載客量360萬名旅客，較2023年同期增加7.1%。

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新航台灣分公司總經理關山表示，疫情後的2023、2024年，航空需求強勁，預計短期內都會保持強勁，尤其是亞太地區，增加越來越多航班，票價競爭也更激烈；新航擁有穩健財力計畫，也加強人員培訓、數位能力，並能調整客運網路與面對市場需求的變化，控制成本之餘增加收入。

新航2025年北半球夏季班表（3月30日至10月25日）增加往來新加坡和澳洲布里斯本、斯里蘭卡可倫坡和南非約翰尼斯堡的航班。這些航點在台灣市場是自由行旅客、企業差旅，或旅行社包裝團體行程的熱門航點。

新加坡與布里斯本之間的SQ265／266航班，將自每週4班增加為每日1班，以A350-900中程機型執飛。新加坡與斯里蘭卡可倫坡之間航班，8月5日起恢復每週3班的SQ462／463。新加坡與約翰尼斯堡之間的SQ482／481航班，6月16日起由每週3班增加為每週5班。

新航將斥資新幣11億元（約台幣268億元）改造41架A350-900客艙，其中7架超長程機型將新增頭等艙，每架4個頭等座位；長程、超長程機型上的商務艙更新改裝。第一架改裝A350-900長程機型預計2026年第2季投入服務，第一架超長程機型2027年第一季開始執飛，整個客艙改裝計畫2030年前完成。

新加坡航空台灣分公司總經理關山表示，航空客運預計短期內都會保持強勁，尤其是亞太地區。（記者蔡昀容攝）

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