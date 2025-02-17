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    櫻浪來襲！ 桃園中壢「櫻花公園」晝夜呈現不同風情

    桃園市中壢區莒光公園八重櫻盛開，美不勝收。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區莒光公園八重櫻盛開，美不勝收。（記者李容萍攝）

    2025/02/17 22:33

    〔記者李容萍／桃園報導〕不用上高山，市區就賞到美美的粉紅花海！桃園市中壢區莒光公園是知名的「櫻花公園」，園內栽種適合平地氣候、花期較長的八重櫻逾200棵陸續盛開，吸引遊客造訪，當地普強里辦公室還設置投射燈、40多顆彩色燈球，配合櫻花季於下午5點至晚上11點亮燈可賞夜櫻，讓公園晝夜呈現不同的櫻花風情。

    佔地2公頃的莒光公園是長條型公園，園區被莒光路貫穿，範圍從環中東路二段沿著幸福街至中北路間，由普強里長江長榮自2001年開始，利用里長的小型工程款陸續栽種200多棵櫻花樹，並與志工們一同學習如何種植及維護櫻花，包括施肥、病蟲害防治、修剪等工作都是他和志工一手包辦。

    有別於其他平地的櫻花景點，公園內有新街溪分支黃屋庄溪流經，且有攔河堰形成小瀑布，滿開的繽紛櫻花倒映水中，格外美麗，今年花期預計可持續到2月底。

    莒光公園在江長榮及55位志工努力下，連續7年獲得環境部「空氣品質淨化區執行或推動認養特優單位」殊榮，團隊透過種植美麗櫻花及各種植栽，不僅淨化空氣品質，還提供民眾遊憩及環境教育的場所；其獲獎原因在於特色規劃蘊含環保巧思，志工們會利用修剪後的樹枝木製作可愛麋鹿，另外設置雨水蒐集澆灌系統、製作落葉堆肥，回收機車廢棄電池與太陽能光電板結合運用當涼亭夜晚照明設備，處處可見資源回收再利用成效。

    莒光公園橫跨普強里、信義里，信義里長王一玲也說，公園櫻花綻放的時候，信義里民也受惠很多，里民都超開心的，在住家附近就可以看到整片的漂亮櫻花。

    另外，復興區北橫公路的櫻花已悄悄綻放，為青翠山林披上一層粉紅與雪白的浪漫花毯，復興區公所辦理櫻花季推廣活動「帶著相機去賞櫻」攝影比賽，即日起至3月底受理收件，區長蘇佐璽期盼透過影像展現在復興區的自然美景與人文風采，推廣在地觀光，總獎金13萬5000元，意者可至公所官網查詢。

    桃園市中壢區莒光公園八重櫻盛開，美不勝收。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區莒光公園八重櫻盛開，美不勝收。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區莒光公園八重櫻盛開，美不勝收。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區莒光公園八重櫻盛開，美不勝收。（記者李容萍攝）

    中壢莒光公園八重櫻盛開，連入夜後也美不勝收。（記者李容萍攝）

    中壢莒光公園八重櫻盛開，連入夜後也美不勝收。（記者李容萍攝）

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