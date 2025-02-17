歐盟CBAM明年上路 彭啓明：台版CBAM法案程序最快下半年啟動

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）明年起，將針對進口至歐盟的鋼鐵、水泥等產品的碳含量繳費。（資料照）

2025/02/17 13:17

〔記者陳嘉怡／台北報導〕歐盟碳邊境調整機制（CBAM）預計明年起，將針對進口至歐盟的鋼鐵、水泥等產品的碳含量繳費。環境部長彭啓明表示，歐盟CBAM應該今年7、8月就會發布正式文本，他已受邀加入歐盟CBAM網絡，台灣快的話應該今年下半年就會開始台版CBAM法案程序。

彭啓明表示，歐盟CBAM預計7、8月正式公布細節，目前他已受邀加入歐盟CBAM網絡諮詢名單，細節一出來應就能同步執行，但現在美國總統川普上任後，對各國關稅有不一樣的做法，現在也在觀察美國的新關稅措施和CBAM之間如何融合。

請繼續往下閱讀...

彭啓明指出，CBAM是很複雜的貿易過程，也會受到WTO（世界貿易組織）的約束。台灣如果要做CBAM必須跟WTO申報，屆時看歐盟CBAM的細節如何，出來後就可以照他們的正式文本往下做，快的話應該是今年下半年，台版cbam的法案程序就會出來。

彭啓明也提到，台灣的水泥、鋼鐵業者不斷反映，外地傾銷的競爭對手都沒有申報排碳量，環境部正與國貿、關務系統討論、彙整相關名單。其中主要是水泥與鋼鐵業的比例較高，例如越南進口的水泥大概占台灣3分之1，未來一定會被納入列管；玻璃或其他業者則相對較少。今年開始排碳有價，將會開始要求進口廠商，比照歐盟規範試行申報碳足跡、揭露排放量資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法