110歲中央大學創舉 蕭述三：北極也「看的到」台灣全大運

國立中央大學今年迎來110歲生日，剛上任校長的蕭述三（中）今（17）日率新團隊亮相。（記者林曉雲攝）

2025/02/17 13:06

〔記者林曉雲／台北報導〕國立中央大學今年迎來110歲生日，剛上任校長的蕭述三今（17）日率新團隊亮相，他表示，明年中央大學將舉辦全大運，8年前中大主辦全大運時，曾把全大運的聖火傳到鹿林天文台，現在中央大學在北極設有極地研究中心，將在北極展示出全大運布條，讓世界也看見台灣的大學生的好表現，並同時展現中大的教學和科研能量。

國立台灣大學機械學士、美國加州理工學院機械博士的蕭述三坦言，去年底獲選擔任中大校長，感受到很重的壓力，但他到中大服務已超過31年，對中大有非常深厚的感情，他和新團隊會努力把中大招牌擦的更亮，培育人才是最重要的任務，致力於打造特色一流大學，目前已在北極設立研究中心、對首次登月有所貢獻等，未來也將共同致力於達成2050年淨零碳排目標等。

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蕭述三也表示，中央大學是偶像劇取景最多的大學，被喻為最美的大學校園，位處桃園的中大是桃園的世外桃源，也因擁有最高的鹿林天文台而被稱為最高學府，對於AI挑戰，要擔心的是會用AI的人取代不會用AI的人，因此致力於培育中大學生要有能提出正確問題和解決問題能力，發揮跨域能力和以人為本地強化其創意，並推出個人化學習支持，設立自動化語言教育部門，讓學生擁有與AI共存的競爭能力。

中大110年校慶是今年5月16日，中大主秘李宇翔說明，110年校慶一系列的豐富活動，包括邀請總統科學獎得主、中研院院士葉永烜等人進行精彩講座，並推動「百十啟航、共築未來」之校慶輝煌基金計畫，中大預計在4年內募款10億元，用於「育才攬才基金」培育人才，例如加碼創意教學等，以及「新建物基金」，翻新校舍如綜教館改建案等。

國立中央大學今年迎來110歲生日，剛上任校長的蕭述三今（17）日率新團隊亮相，也宣布啟動「百十啟航、共築未來」之校慶輝煌基金計畫，預計在4年內募款10億元。（記者林曉雲攝）

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