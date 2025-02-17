斥資4600萬！新店溪洲河濱公園大改造 今年底前完工

溪州公園現況環境多為豐富草地、喬灌木空間。（新北高灘處提供）

2025/02/17 12:07

〔記者陳奕劭／新北報導〕提升休憩品質，全新規劃的新店區溪洲河濱公園今天（17日）開工，預計斥資4600萬改造34000平方公尺用地，規劃「梯田漫步區」、「樂活林蔭區」、「悠活大平台區」，三大分區延伸景觀步道，串接碧潭與陽光運動區，並結合樂趣悠遊概念，推出「CHILL LAND 趣悠天地」，預計今年底前完工，幫助居民舒解壓力，放慢腳步，享受生活。

市府高灘地工程管理處黃裕斌表示，新店區溪洲公園多為豐富草地、矮灌木及既存的喬木植栽綠地，可供民眾停留；「梯田漫步區」將砌石駁坎改造為觀景座階，民眾可眺望碧潭堰，立體文字入口意象可供民眾拍照打卡；「樂活林蔭區」結合兩個滯洪池與多變地形，以及優美的落羽松群打造靜瑟城市秘境，此區更是稀有鳥種的棲息地；「悠活大平台區」在廣場設休憩木平台與吧台式休憩區，減少影響生態環境。民眾可在溪洲公園遠眺對岸親情河濱公園、人工溪流與小碧潭站的天際線，讓民眾在自行車騎行過後能夠放鬆休息。

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黃裕斌介紹，「CHILL LAND 趣悠天地」規劃注重功能性，更融合了藝術與自然景觀的元素，讓溪洲河濱公園成為了一個多樣化的休憩綠地，讓生態變動影響極小化，帶民眾一同導覽新店溪河畔風光。他補充，施工期間自行車道封閉，將有機具進出，請市民朋友包涵並配合改道，敬請期待完工後的溪洲河濱公園。

新店溪洲河濱公園打造「CHILL+LAND+趣悠天地」，圖為全新規劃模擬圖。（新北高灘處提供）

溪洲河濱公園今天開工，圖為混凝土板鋪面效果模擬畫面。（新北高灘處提供）

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