入夜後北台灣變天！週二、週三雨最大

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/02/17 11:14

〔記者林志怡／台北報導〕台灣今起受新一波大陸冷氣團影響，中央氣象署說明，今日白天降溫幅度還不明顯，各地白天氣溫仍可達到20度以上，但今晚起迎風面地區降雨將逐漸明顯，明日白天氣溫也將下滑至20度以下，且夜晚、清晨北台灣有13至14度低溫，直到週四才會短暫回暖，週五則馬上再有一波大陸冷氣團影響。

中央氣象署預報員官欣平指出，昨晚至今日清晨期間，西半部有低雲或霧影響能見度，彰化、高雄一帶尤其明顯，嘉義、台南、高雄等今日早上能見度持續較差，但隨著太陽出來，中午到下午後就會緩和。

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官欣平表示，今明兩天各地大多是多雲到晴的好天氣，雖東半部地區有較多雲層分佈，整日降雨偏少，仍有機會看到太陽，但今晚起基隆北海岸、大台北地區、宜蘭地區、花蓮等迎風面地區有雨，西半部地區水氣則持續較少，維持多雲到晴的好天氣。

此外，官欣平說，雖今起一直到週三前都受到大陸冷氣團影響，夜晚、清晨北台灣有機會出現13至14度低溫，但今日白天降溫感受較不明顯，北台灣氣溫約20至21度，中南部地區可達23至24度，感受較溫暖，明日白天氣溫則會迅速下降至16至18度，比今日稍冷一些。

官欣平提到，週二、週三是本週降雨最明顯的兩天，除基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有雨，中部以北地區也有機會出現降水，但桃園以南區域的雨勢週四後就會緩和，恢復到可以看見陽光的情況，同日北部、東半部地區水氣增多，雖降雨沒有前兩天那麼多，但北台灣與中部山區仍有降雨機率。

另，官欣平說，隨著大陸冷氣團減弱，週四北台灣氣溫可重回22度以上，回暖期間彰化至高雄一帶有低雲或霧影響能見度；週五起受到另一波大陸冷氣團影響，週日前北台灣有12至13度低溫，局部地區低溫僅11至12度，桃園以北、東半部降雨較明顯，北部其他地區、中部山區也有零星雨。

官欣平提醒，隨著時序入春，近期這種乍暖還寒的情況會越來越明顯，且一直到3月、4月初都還是會有冷空氣一波波影響台灣的情況，但強度普遍會減弱一些，偶爾才會有較強的冷空氣出現，民眾務必注意最新的氣象預報。

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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