大專職涯輔導AI占4成 銘傳等3校連5年獲補助

學生透過大學職涯輔導，進行桌遊遊戲互動，更了解自己未來職涯發展方向。（圖由教育部提供）

2025/02/16 15:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學時代即開始為職涯做準備！教育部青年署推動大專對學生進行職涯輔導，銘傳大學、致理科技大學及靜宜大學已連續5年獲補助，而今年共補助61校共81案，其中AI相關提案就占約4成。

教育部青年發展署辦理「大專校院推動職涯輔導補助計畫」補助學校結合業界資源，辦理多元職涯輔導方案，其中銘傳大學參加協作之學校師生自首年的1萬多人次逐年成長至今高達6萬人次以上，參與學生9成4以上認為參與計畫對職涯發展有幫助。

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銘傳大學除於通識課程或專業課程融入運用青年署職涯輔導教材，引導學生思索自我職涯外，也為學生安排職業興趣測驗及職能評量、企業參訪、全英語培訓、校外見習及主題多元的工作坊等一系列職涯輔導活動，並由系所專業職輔老師一對一提供職涯諮詢建議。

此外，校方也鼓勵學生跨領域結合人工智慧、大數據等面向，借助新興科技在各領域中具有更廣泛的實務應用能力，提升未來就業競爭力。

銘傳大學廣告暨策略行銷學系四年級張晨榆分享，因為所讀科系出路廣闊，職涯選擇很多反而感到迷茫，大一選修生涯規劃通識課程，這是引領他思考未來方向的敲門磚，之後參加職涯研習營，經過2天專案企劃撰寫、口語溝通表達能力訓練、簡報提案等密集訓練，與他校同學一起腦力激盪展現企劃成果，大幅增加實戰力。

在對於職涯方向逐漸清晰後，也開始著手準備履歷，整理作品集，請老師進行履歷健檢、提供求職建議等，順利進入理想的廣告公司創意部門實習，一步一步邁向未來夢想職涯；也因此在去年職輔心得競賽勇奪全國第一。

銘傳大學為提升學生職涯探索的意識，鼓勵學生就學期間接觸職場，了解職場現況，今年度實施全面性的職場見習方案，結合校內各學系專業職能與通識教育共通職能之課程地圖與業界資源，讓學生職場見習前先以講座、工作坊等形式邀請業界講師分享就業經驗，以及實際到不同領域的職場見習，逐步引導學生認識職場，對職涯發展方向將越來越清晰。

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