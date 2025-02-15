量少價揚！高麗菜拍賣價一週漲6成

林內有農民開放包心白菜田讓民眾自採一顆10元，吸引許多民眾前往。（記者黃淑莉攝）

2025/02/15 13:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕天冷又下雨，加上產期近尾聲，菜價本週回穩，西螺果菜市場拍賣均價每公斤23元，其中高麗菜從上週低點每公斤7.5元，漲至13元，另短期葉菜類也從10多元漲至20多元。西螺果菜市場董事長蔡德福說，雲嘉南的高麗菜、包心白等大宗蔬菜作物收成已結束，菜價會持續上漲。

蔡德福表示，春節後因蔬菜量到貨量多，加上節後需求量不高，上週2月3日至2月8日西螺果菜市場拍賣價均價每公斤跌破20元，最低在17、18元，其中高麗菜品質好的有7.5元，品質差的只有5元，一件（20公斤）剩150元至200元，另包心白菜均價只剩5、6元。

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不過，因冷氣團接續報到天冷又下雨，短期葉菜賣相不佳，還有高麗菜、包心白等作物採收已到尾聲量少，菜價在本週回穩，均價回升到每公斤20、21元，昨天漲至23元，高麗菜也從7.5元漲至12.5元，漲幅達6成。

葉菜類均價也從10多元漲至20多元，小白菜從15元漲至22.7元，另青江菜漲幅也有3成。

有民眾今早到市場買一顆高麗菜要65元，以為攤商算錯，詢問下才知高麗菜漲價了，懊惱先前在田邊3顆100元沒下車買。

包心白菜現拍賣價每公斤約6元，林內有菜農開放每顆10元讓民眾自採，有從台北來遊玩的民眾全家前往採摘，讓孩子體驗農務，同時也帶回去與親友分享；菜農說，採收要僱工、裝箱、運費，索性開放讓民眾自採，可以省工也可回收一些成本。

林內有農民開放包心白菜田讓民眾自採。（記者黃淑莉攝）

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