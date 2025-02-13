載去聽魔力紅還幫顧行李 高捷左營站試辦付費寄放

高捷為服務歌迷，首度在R16左營站服務台後方試辦人工付費寄放行李服務，圖為左營站場景。（資料照）

2025/02/13 10:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕搖滾天團魔力紅將於2月14日再登高雄世運主場館開唱。高雄捷運今宣布，除啟動演唱會運輸模式外，首度在R16左營站試辦人工行李付費寄放服務，節省歌迷進出站時間。

高捷說明，2月14日已備有加班車以服務當日大批進場歌迷，演唱會結束散場後，將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，並提醒旅客3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車，當日末班車於晚間12:00由各端點站發車。

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演唱會期間，高捷將動員逾百人力進行人潮分流及疏運動線管制，提醒歌迷散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道（與往左營高鐵接駁公車同一路線），由3號出入口進站搭車。

屆時會增加臨時自動收費閘門，歌迷可多加利用，另請歌迷到達車站出入口時可先取出票卡，以加速進站搭車，並配合現場人員引導排隊候車及上車時往請盡量往車廂內部移動。

因應演唱會經濟與演唱會人潮，到場粉絲常有大型行李寄放需求，高捷將首度於R16左營捷運站付費區內、試辦人工行李寄放服務；歌迷聽完演唱會搭車到左營站免出站領完行李，就可直接搭車前往其他車站，節省進出站時間。

人工行李寄放地點位於服務台後方，車站內將設有行李寄放區指示立牌引導，服務時間為2月14日下午4點到晚上12點，最晚當天晚上12點要取回行李，寄放費用統一為每件行李均一價100元。

高捷也再次提醒旅客，因現場不販售單程票，請多加使用一卡通等電子票證及可使用信用卡於收費閘門感應進站搭車，亦可提前購買新推出的「2025高雄風華套票、高雄樂遊套票」，可在使用期限內無限搭乘高雄捷運、高雄輕軌、市區公車、公路客運暢遊高雄，詳情可至高捷官網查詢。

高捷R16左營站人工付費寄放行李服務，設在進閘門後的服務台旁。（高捷提供）

高捷R16左營站配合魔力紅歌迷需求，首度在站內試辦人工行李付費服務，圖為左營站區的蜜柑專櫃。（記者王榮祥攝）

魔力紅演唱會2/14在高雄世運主場館舉行，高捷再次啟動演唱會疏運模式。（高捷提供）

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