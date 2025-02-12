寒流急凍還下雨！彰化禽流感拉警報 縣府重拳出擊防堵擴散

自今年1月18日起，彰化縣內已有3家蛋雞場因禽流感爆發而被迫撲殺，累計近9萬隻蛋雞遭到撲殺，氣溫不斷下探，動防所提醒業主配合每週三全國自主消毒日，加強環境清潔消毒，防堵病毒入侵。（圖動防所提供）

2025/02/12 11:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕隨著冬季氣溫驟降，不僅人易感冒，家禽也更容易因受寒而降低免疫力，增加感染禽流感的風險。彰化縣政府重拳出擊加強防疫，不僅展開全縣消毒大作戰，更針對高密度養禽區提前派發免費消毒藥品，全面提升防疫效能。

今年的冬天格外冷，寒流接連來，溫度稍回升卻又下雨，天氣狀況差，自1月18日起，彰化縣內已有3家蛋雞場因禽流感爆發而被迫撲殺，累計近9萬隻蛋雞遭到撲殺，雖然與全縣共有2050萬隻蛋雞相比，撲殺比例僅約0.43%。

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不過，因感染疫情而淪陷的蛋雞數量還是很驚人，彰化縣動物防疫所不敢掉以輕心，為了防堵疫情大爆發，展開積極防疫作為，計畫發送消毒藥品給全縣1406場陸禽養禽場，請全縣養禽戶應積極配合每週三的全國自主消毒日，按時對禽舍及周邊環境進行徹底消毒。

此外，下週三（2月19日）更將啟動針對養禽場及其周邊公共區域的集中加強消毒作業，力求從源頭降低病原數量，防範禽流感擴散。

動防所所長董孟治表示，兩項積極作為一是針對高風險區搶先部署，大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉、二林鎮因養禽戶密集，被列為疫情高風險區，縣府將於2月13日及14日分別在下列地點派發消毒藥品：2/13（四）大城鄉鎮世宮前廣場，上午9點30到11點30分，2/13（四）芳苑鄉農會後方停車場，下午1點30分到3點30分，2/14（五）竹塘鄉慈航宮前停車場，上午9點30分到11點30分，2/14（五）二林鎮農會挖仔辦事處前廣場，下午1點30分到3點30分。除了這4處區域，其他鄉鎮則將透過公所協助發放消毒藥品。

董孟治強調，防疫不只是政府責任，養禽戶日常自查更關鍵，冬天的低溫容易使雞隻因受寒而免疫力下降，若雞舍保暖不佳，將更容易遭受病毒入侵。因此，除接受政府防疫措施外，各養禽戶也應每日密切觀察家禽健康狀況，若發現異常行為、不明原因死亡，或飲水、攝食、產蛋率異常下降，應立即採取措施。發現疑似情況，請迅速通報彰化縣動物防疫所，配合進行採樣檢測，確保問題能夠在初期被有效處理。

隨著冬季低溫來臨，家禽免疫力下降，禽流感高發風險攀升，彰化縣防堵疫情擴散，請業主加強環境消毒，提升防疫作為。（圖動防所提供）

面對冬季禽流感挑戰，彰化縣防堵疫情擴散，將免費派發消毒藥品，並針對高風險區域定點定時發送消毒藥品，全面啟動防疫大作戰。（圖動防所提供）

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