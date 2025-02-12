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    台中東豐、后豐自行車道3/1起禁行微電車 警將加強取締開罰

    東豐、后豐自行車道3月1日起禁行微型電動二輪車，豐原警將加強取締開罰。（民眾提供）

    東豐、后豐自行車道3月1日起禁行微型電動二輪車，豐原警將加強取締開罰。（民眾提供）

    2025/02/12 09:05

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭雅神綠園道自2020年3月25日起即公告禁止騎乘電動自行車，隨著電動自行車更名為「微型電動二輪車」（簡稱「微電車」），東豐綠廊自行車道及后豐鐵馬道，自今年3月1日起也將禁止行駛微電車，由於東豐及后豐自行車道皆從豐原端出發，豐原警分局為保障遊客騎乘自行車安全，將於3月1日起加強取締。

    台中市觀光旅遊局於去年4月12日辦理東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道禁止行駛微電車說明會，與會人員贊成2條自行車道禁止行駛微電車，交通局因此依道路交通管理處罰條例規定，於今年1月9日公告東豐及后豐自行車道禁止行駛微電車。違反者警方將依道交條例第73條第1項第2款規定，處以300~1200元罰緩。

    警方表示，自行車專用道的設立即是供自行車騎乘使用，常有民眾貪圖方便違規行駛汽機車，經統計東豐、后豐自行車道包括潭雅神自行車道，從去年迄今已取締271件違規行駛。

    為保障民眾騎乘自行車道安全，繼潭雅神綠園道禁行微電車後，東豐及后豐自行車道將於今年3月1日禁止行駛微電車。此外，對於自行車道上違規攤販，豐原警分局亦會加強取締，去年累積至今已取締26件違規設攤。

    豐原警分局長林大為表示，無論是東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道還是潭雅神綠園道，都是適合家長帶小孩放電的好去處，為維護交通安全及兼顧旅遊品質，呼籲民眾切勿存僥倖心態於自行車專用道行駛違規交通工具，也勿違規設攤販售，警方會加強執法取締，以維護安全舒適的自行車道旅遊環境。

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