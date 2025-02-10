民眾爆料台南永康油槽去年2月漏油 中油：未洩漏至土壤及外水

有民眾投書，去年2月初中油位於台南永康的1座油槽發生大量漏油事件。中油公司則回應，事發當日已全部回收及清洗地面，去年地下水及土壤氣體監測均無異常。（記者劉婉君攝）

2025/02/10 16:59

〔記者劉婉君／台南報導〕有民眾投書，中油公司位於台南永康的一座油槽，去年2月初發生大量漏油事件，約60公秉燃料油外漏，質疑中油雖然有啟動調查，但調查過程避重就輕，去年台南雨水特別多，擔心污染周邊土壤及水質。

中油公司台南營業處回應指出，台南供油中心去年2月初庫區內管線拆除時，因施工不慎，有部分油料從欲拆除的管線灑落至7號油槽防溢堤內地面，因公司油槽周邊有混凝土地板及防溢堤圍阻，油料並未洩漏至土壤或外界自然水體。

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環保局則回應，經檢視中油提供的地下水體監測及土壤氣體監測報告，符合管制標準。稽查人員今年1月22日接獲陳情到場稽查時，亦未見有漏油污染情形，後續會列入查核對象。

投書民眾表示，中油公司對該案沒有什麼具體作為，因此他在今年1月下旬向台南市環保局檢舉，隔天稽查人員即到場稽查，可是漏油點在油槽裡面，監測井則在油槽區外，相關人員僅檢視公司提出的水質報告，並未針對油槽區裡面檢查，也未進行土壤採樣檢測。

中油公司表示，去年事件發生當日下班前，油料已全部回收及清洗地面完成，後續針對該案件已有檢討及改善施工流程，避免再度發生。去年整年度該中心地下水監測井及土壤氣體監測井監測資料均無異常。

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