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    新北五股坑溪遭廢油污染 竟是客運老舊油管惹禍

    稽查員巡查至新北市五股區俊成橋旁，發現涵洞內流出的水帶有油污。（新北市環保局提供）

    稽查員巡查至新北市五股區俊成橋旁，發現涵洞內流出的水帶有油污。（新北市環保局提供）

    2025/02/10 15:05

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市環境保護局昨（9）日上午獲報，五股區五股坑溪疑似遭廢油污染，經稽查員追查，竟是三重客運五股站惹禍，該址被發現地面有油漬，並經由側溝流入五股坑溪，當場依違反水污染防治法第30條告發，最高可處300萬元罰鍰。

    環保局表示，民眾昨天上午在臉書社團「我是五股人」貼文，環保局立即派員稽查，巡查至五股區俊成橋，發現涵洞流出的水有油污，於是調閱畫面、沿線尋找地點，發現汙染源來自上游三重客運五股站停車場，進場稽查發現，場內逕流廢水有油污殘留。

    現場人員說明，場內有1輛公車疑似管線老舊，加上氣溫低導致油管洩漏柴油，現場人員容器緊急承接大部分洩漏的柴油，事後清洗漏油地面時，殘留油花藉由側溝流至河川；於是稽查人員當場告發，並命該公司立刻改善。

    環保局強調，五股坑溪流域為重點巡查區域，已建立烽火台監視器系統掌握現況，未來持續巡查可能的污染源，呼籲沿線公司行號遵守環保法規，切勿有非法排放致污染環境，民眾若發現污染事件時，請撥打1999市民服務專線報案，以利稽查員迅速查獲污染源。

    稽查員以示蹤劑確倒入廠區側溝，確認水流的流向。（新北市環保局提供）

    稽查員以示蹤劑確倒入廠區側溝，確認水流的流向。（新北市環保局提供）

    五股區五股坑溪疑似遭廢油污染，圖為油污污染情形。（新北市環保局提供）

    五股區五股坑溪疑似遭廢油污染，圖為油污污染情形。（新北市環保局提供）

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