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    高雄大港橋邊萬顆「湯圓海」 2/15撈出幸運兒

    高市青年局預計2月15日從萬顆「湯圓海」中撈出幸運兒。（青年局提供）

    高市青年局預計2月15日從萬顆「湯圓海」中撈出幸運兒。（青年局提供）

    2025/02/10 09:51

    〔記者王榮祥／高雄報導〕繼去年配合黃色小鴨推出「趕快跑鴨」小鴨漂流摸彩活動，高市青年局今年配合吉伊卡哇再提創意，2月12日將舉辦「吉刻就圓」系列活動，在大港橋邊布置萬顆「大」湯圓的「湯圓海」，打造浩瀚湯圓海港，2月15日更將從湯圓海中撈出幸運兒，可帶走驚喜好禮。

    青年局說明，「吉刻就圓」系列活動將帶來一段夢幻感官之旅，自2月12日至2月15日駁二P2倉庫到大港橋旁的水域，將有萬顆紅白海灘球隨波蕩漾，將波光粼粼的海景打造成奇幻浩瀚的湯圓海港，搭配晚間燈光秀營造出夢幻場景，打造市民與遊客打卡新亮點。

    青年局指出，從1月25日至2月14日特別推出「滿百抽獎」活動，凡在合作店家消費滿百，即可憑消費憑證參加抽獎，有機會贏得iPhone、iPad、AirPods、Marshall喇叭、承億酒店住宿券等超過50項豐富大獎！

    活動最終大獎沖繩雙人來回機票，將於2月15日當天從現場「湯圓海」中，撈出幸運數字決定得主；現場還將加碼抽出「幸運星」，讓參與民眾有機會帶走驚喜好禮，共享元宵佳節的幸運時刻。

    青年局表示，「吉刻就圓」活動不僅融合視覺藝術與傳統節慶魅力，更融入創意設計和趣味互動遊戲，邀請市民與遊客在高雄一同體驗獨一無二的元宵氛圍，活動詳情與合作店家資訊可至「吉刻就圓」活動官網及高市府青年局IG查詢！

    高市青年局預計2月15日從萬顆「湯圓海」中撈出幸運兒。（青年局提供）

    高市青年局預計2月15日從萬顆「湯圓海」中撈出幸運兒。（青年局提供）

    2月12日大港橋邊將推出吉刻就圓系列活動。（記者王榮祥攝）

    2月12日大港橋邊將推出吉刻就圓系列活動。（記者王榮祥攝）

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