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    開學前夕 宜蘭家扶辦無窮世代新春義賣籌募弱勢兒少助學金

    新學期開學前夕，宜蘭家扶舉辦無窮世代新春義賣，協助籌募弱勢兒少助學金。（圖由宜蘭家扶提供）

    新學期開學前夕，宜蘭家扶舉辦無窮世代新春義賣，協助籌募弱勢兒少助學金。（圖由宜蘭家扶提供）

    2025/02/09 13:34

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭家扶中心今天在道教總廟三清宮等4處舉辦無窮世代新春義賣，籌募弱勢兒少助學金，所得將捐給家扶無窮世代扶助方案使用，讓貧童在新學期開學後好好生活、安心學習。

    隨著物價飛漲，許多弱勢家庭忙於張羅柴米油鹽醬醋茶，家中孩子擔心開學後學費繳不出來。家扶基金會調查顯示，57％扶助家庭難以添購孩子生活所需，另有58.1％扶助家庭孩子面臨學習費用上的困境，家扶今串聯全國各中心辦理124場無窮世代新春義賣，藉由新春送暖助一臂之力。

    住在宜蘭縣的小君，目前就讀高中三年級，生活在單親家庭，母親當臨時清潔工，家庭收入有限，母女租屋在小套房，小君經常擔心母親的工作是否順利？家裡生活費夠不夠用？開學時學費有無著落？她即將面臨大學升學考試，雖然學習資源有限，沒有足夠預算添購參考書，仍然努力學習，期望改變自己的命運。

    宜蘭家扶中心表示，小君的遭遇只是弱勢兒童中一個縮影，這些孩子的學習之路充滿挑戰。宜蘭家扶在道教總廟三清宮、壯圍保安宮、蘇澳南天宮、礁溪德陽宮同步義賣蛋糕、餅乾、生活用品，協助籌募弱勢兒少助學金，全國目標是募到1000萬元助學金，各界除了響應義賣活動，也能透過小額定期捐款，幫助弱勢孩子逆轉人生，家扶基金會官網網：https://donate.ccf.org.tw/19/shopcart-step1/669。

    全國各地同步舉辦的無窮世代新春義賣，盼募到1000萬元助學金。（圖由宜蘭家扶提供）

    全國各地同步舉辦的無窮世代新春義賣，盼募到1000萬元助學金。（圖由宜蘭家扶提供）

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