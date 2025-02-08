北捷多元支付閘門更新 議員憂轉乘、常客優惠串聯斷裂

北捷進行多元支付閘門更新，預計10月可全面完成，新增信用卡、QR掃碼等進站方式。（資料照）

2025/02/08 22:22

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運進行多元支付閘門更新工程，預計10月底前建置完成，改裝後設備將具備信用卡感應與掃描QR Code功能，可使用信用卡、Apple Pay以及LINE Pay、台新Pay等電子支付乘車碼掃碼付款。不過，台北市議員詹為元指出，使用信用卡等多元支付，因信用卡不具電子錢包功能，加上安全考量無法記錄卡號，也無法享有轉乘以及常客優惠，對於經常使用大眾運輸的市民是巨大影響，恐出現通串聯斷裂窘境。

北捷推動閘門更新，但議員詹為元指出，但對於通勤者而言，這個版本的apple pay仍無法滿足使用需求，因為綁定卡片屬於信用卡，進出閘門前須先解鎖手機，且因僅有捷運閘門可用，無法擴及公車、Youbike，市府遊卡仍未能綁定apple pay，連帶就不能使用轉乘優惠。

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此外，因信用卡不具備電子錢包功能，且基於安全考量無法記錄卡號，因此民眾使用信用卡進出閘門的旅客無法享有轉乘優惠與常客優惠。

他認為，政策執行需要更進步，目前捷運公司推出的多元支付，或許不是最好的方式，呼籲悠遊卡公司應該在更積極協調，唯有將悠遊卡這類交通卡成為綁定的標的才能真正做到交通運具串聯；交通局也應研議盡速提出配套讓多元支付也能做到無縫串聯，確保常客優惠與轉乘優惠不會因支付不同而消失。

北捷表示，信用卡確實無法記錄卡號，至於電子支付（QR Code乘車碼）是否提供常客優惠，後續將進行整體評估。

悠遊卡公司回應，該公司的悠遊付「嗶乘車」，目前適用Android手機，可直接用手機便利嗶乘車進出，還可購買TPASS定期票，樂見蘋果手機早日在台灣開放NFC功能，讓蘋果手機使用者也能適用；此外，在北捷多元支付推出後，蘋果手機和Android手機皆可使用悠遊付「乘車碼」（QRCode）進出北捷。

公共運輸處表示，目前正進行公車刷卡驗票機更新作業，規劃全面汰換或附掛具有QR Code掃碼功能的驗票機設備，並將與其他運具間的轉乘優惠功能納入開發，預計明年1月開放手機掃碼支付。

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