中台灣燈會「蛇現幸福」今晚登場 各區點燈邀民眾熱舞

中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，今晚6時半在台中市中央公園點亮主燈「女媧」。（記者廖耀東攝）

2025/02/08 12:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕中台灣元宵燈會「蛇現幸福」今晚6時半在台中市中央公園主燈區點亮主燈「女媧」，不少民眾忍受寒流，探訪南屯區吉祥物穿山甲「咖咖」、烏日區「月老三鐵」等絢爛燈飾，在寒風中與閃爍霓虹合影，直呼「有幸福感覺」，太平區長陳柏宏說，熱情邀請民眾「阿帕洽」熱舞表演打氣，創造難忘寒冬鬧元宵回憶。

中台灣元宵燈會主燈「女媧」可移動30公尺，是全台惟一會「蛇」出來的主燈，原被網友形容「恐怖」，6日晚間試燈搭配舞蹈秀，3分鐘動態演出讓民眾稱「漂亮，沒想像中的醜」，一夕翻紅，而中央公園敦化路二段「樂in LOVE」燈區今晚將點亮龍井區「彩虹廊道」等燈座，各地民眾到場欣賞勁歌熱舞。

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南屯區長林秋萬說，南屯燈座以吉祥物穿山甲「咖咖」為主題，民眾輕輕將手放置於感應區域時，燈光便會立即閃爍，伴隨音樂象徵著愛情生生不息，無論銀髮長輩、年輕情侶或小朋友都能感受愛的連結與溫暖。

烏日區長林崇懿表示，明道中學6名年輕舞者將在「月老三鐵—姻緣、事業、財富」燈組前表演Hip-Hop、Freestyle街舞，而花燈結合區內高鐵、台鐵及台中捷運「三鐵」，讓月老霓虹閃爍，祝福民眾新年好運連連、財富滿滿。

龍井區以回收鐵罐打造名勝景點「彩虹廊道燈組，區長戴燕如強調，拱形七彩設計象徵月老紅線穿越時空、連結有緣人，也響應聯合國永續發展目標，周邊再以閃亮線燈輸出竹坑南寮登山步道等景點。

龍井區以回收鐵罐打造名勝景點「彩虹廊道」燈組。（記者黃旭磊攝）

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