02/07 各報重點新聞一覽

美國國務卿魯比歐（左）5日與瓜地馬拉總統阿雷巴洛（右）召開聯合記者會，魯比歐肯定瓜國與「民主國家」台灣維持外交關係。（法新社）

2025/02/07 07:09

自由時報

魯比歐稱台灣「民主國家」 讚揚瓜地馬拉挺台

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）訪問我中美洲唯一邦交國瓜地馬拉，五日與瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）舉行聯合記者會。魯比歐特別讚揚瓜地馬拉，在種種企圖改變和削弱現狀的壓力下，仍堅持承認台灣這個「民主國家」，維持和台灣的外交關係，美國將致力強化美國—瓜地馬拉—台灣在外交層面的關係，並擴大其他領域的合作。

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家族企業長期承攬政府標案高達11億 吳春城「壯世代」涉圖利 北檢分案調查

民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議持續延燒，立法院民進黨團昨公布吳的家族及其相關企業關係圖，指其家族藉「壯世代」之名賺「四代」，家族企業長期承攬政府標案，總金額高達十一億元，質疑吳以立委政治權力謀取個人私利，恐已涉犯貪污治罪條例「圖利」等罪嫌；據了解，台北地檢署已剪報簽分「他」字案，針對本案有無涉及貪瀆情形進行調查。

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DeepSeek用戶資訊 可傳中國移動

中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期爆紅，但研究人員發現，DeepSeek網頁版程式碼疑暗藏後門，可將用戶登錄資訊傳輸至與中國軍方關係密切而遭美國制裁的中國電信巨擘「中國移動」，敲響國安警鐘。

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聯合報

公費疫苗快用罄 卓揆拍板急增購流感疫苗10萬劑

藝人大Ｓ因染流感併發肺炎猝逝，全台掀起疫苗搶打潮，行政院長卓榮泰昨天指出，公費疫苗一周內將用罄，因此同意衛福部再增購十萬劑流感疫苗，提供六十五歲以上長者、學齡前幼兒等十一類高風險族群。

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7年6火災！新竹遠東新化纖廠氣爆 2死19傷

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠昨凌晨發生道生熱媒油外洩，值班工程師蔡柏瑋接近廠區查看時發生氣爆，被炸飛的鐵門壓住，當場死亡；值班主管張駿瑀也當場失去呼吸心跳，送醫不治。火災釀二死、四命危與十五人輕重傷，氣爆起火原因待查。

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中國時報

遠東新新埔化纖廠爆炸 2死19傷

新竹縣新埔鎮遠東新世紀股份有限公司化學纖維總廠（遠東化纖），6日凌晨近3時發生道生油（熱媒油）外洩爆炸，造成員工2死、2命危、17人輕重傷慘劇，是該廠建廠31年來最嚴重工安事故。勞動部職安署初步調查，疑是管線腐蝕造成熱媒油外溢引爆，勒令停工並將開罰。新竹地檢署也派檢察官現場勘查，全面釐清並深入調查爆炸事故肇因。

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非核家園改非碳 藍鎖定修電業法

立院新會期開始，國民黨團預告將推《電業法》修法，修正重點包括「2025非核家園」改為「非碳家園」、核電廠汰除期限自現行40年延長至60年。民眾黨團總召黃國昌6日表態願與藍營討論優先法案。行政院則重申，在核安、核廢料處理無虞、社會有共識前提下，核能議題才能進一步討論。

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民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議持續延燒，台北地檢署已簽分「他」字案，針對本案有無涉及貪瀆情形進行調查。圖為吳春城（中﹜出席中央黨部新春團拜。（記者羅沛德攝）

中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）頁版程式碼疑暗藏後門，可將用戶登錄資訊傳輸至「中國移動」。（路透檔案照）

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