DeepSeek用戶資訊 可傳中國移動

中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）頁版程式碼疑暗藏後門，可將用戶登錄資訊傳輸至「中國移動」。（路透檔案照）

2025/02/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期爆紅，但研究人員發現，DeepSeek網頁版程式碼疑暗藏後門，可將用戶登錄資訊傳輸至與中國軍方關係密切而遭美國制裁的中國電信巨擘「中國移動」，敲響國安警鐘。

DeepSeek程式碼 疑暗藏後門

美聯社等報導，加拿大資安公司Feroot Security分析DeepSeek網頁程式碼後發現，其程式碼與中國移動基礎設施關係密切，疑為帳號系統的一部分。儘管DeepSeek隱私政策承認數據存於中國伺服器，但此「中國移動後門」恐揭示其與中國政府關聯更深。

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Feroot分析用戶登入DeepSeek時的電腦程式碼，似會記錄用戶登入設備資訊，此過程稱為「裝置指紋分析」（fingerprinting），被全球科技公司廣泛用於安全、驗證和廣告定位。對程式碼的分析確定，當中存有與中國移動驗證和身分管理電腦系統的鏈結，意味著它可能是登錄過程的一部分。

前美國安官員：風險甚於TikTok

美聯社請來另一組電腦專家進行獨立驗證，證實DeepSeek的登入系統確實與中國移動存在技術連結。Feroot與其他研究人員在北美測試時，並未觀察到數據直接傳輸至中國移動，但專家推測，數據傳輸可能在特定條件下觸發，無法排除部分用戶資料被傳輸的可能性。 前美國國土安全部與國安局官員貝克指出，DeepSeek風險甚於短影音平台TikTok，恐洩漏「高度機密的個人與商業情報」。

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