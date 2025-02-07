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    魯比歐稱台灣「民主國家」 讚揚瓜地馬拉挺台

    美國國務卿魯比歐（左）5日與瓜地馬拉總統阿雷巴洛（右）召開聯合記者會，魯比歐肯定瓜國與「民主國家」台灣維持外交關係。（法新社）

    美國國務卿魯比歐（左）5日與瓜地馬拉總統阿雷巴洛（右）召開聯合記者會，魯比歐肯定瓜國與「民主國家」台灣維持外交關係。（法新社）

    2025/02/07 05:30

    〔國際新聞中心、記者陳昀／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）訪問我中美洲唯一邦交國瓜地馬拉，五日與瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）舉行聯合記者會。魯比歐特別讚揚瓜地馬拉，在種種企圖改變和削弱現狀的壓力下，仍堅持承認台灣這個「民主國家」，維持和台灣的外交關係，美國將致力強化美國—瓜地馬拉—台灣在外交層面的關係，並擴大其他領域的合作。

    美將擴大美、台、瓜經濟合作

    對此，總統賴清德透過Ｘ平台表示，感謝魯比歐、阿雷巴洛表達對台、瓜、美關係的堅定支持，我們將繼續攜手努力強化貿易和投資，為更緊密的經濟交流與繁榮鋪路。

    魯比歐在記者會上致詞時，肯定阿雷巴洛政府對民主、自由、制度及法治的承諾，「其中特別重要的是您與台灣人民長久以來的友誼與關係。我們希望並將盡所有努力，將這種關係從外交領域拓展至經濟範疇。」美國將盡力促進台灣擴大對瓜地馬拉的投資，讓瓜國經濟持續成長。

    阿雷巴洛也重申，瓜國政府將致力深化與台灣的合作關係，強調「我們一開始就表明，將維持與台灣的外交關係」，並希望進一步深化雙方在經濟和投資領域的合作。

    魯比歐出訪中美洲 反制中國

    古巴裔的魯比歐出訪巴拿馬等中美洲及加勒比海地區五國，重點之一即為反制中國在中南美洲的影響力。魯比歐表示，美國將積極尋求機會，讓美、台、瓜三方關係不僅停留在外交層面，也能拓展至經濟、投資與商業領域，與台灣建立更全面的合作。

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