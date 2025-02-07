家族企業長期承攬政府標案高達11億 吳春城「壯世代」涉圖利 北檢分案調查

民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議持續延燒，台北地檢署已簽分「他」字案，針對本案有無涉及貪瀆情形進行調查。圖為吳春城（中﹜出席中央黨部新春團拜。（記者羅沛德攝）

2025/02/07 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議持續延燒，立法院民進黨團昨公布吳的家族及其相關企業關係圖，指其家族藉「壯世代」之名賺「四代」，家族企業長期承攬政府標案，總金額高達十一億元，質疑吳以立委政治權力謀取個人私利，恐已涉犯貪污治罪條例「圖利」等罪嫌；據了解，台北地檢署已剪報簽分「他」字案，針對本案有無涉及貪瀆情形進行調查。

綠營：壯世代 吳家賺「四代」

律師指吳的二親等 均應迴避

吳春城就任立委後積極推動「壯世代政策及產業發展促進法」，今年一月七日立法院三讀通過，吳旋即於立院處理今年度中央政府總預算案時，要求各部會提出的計畫案中，凡有「銀髮族」三字都須改為「壯世代」，並陸續針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬元的預算凍結案。

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當時，民進黨立委吳沛憶就揭露，吳春城擔任理事長的「壯世代協會」拿到許多政府標案，時代力量主席王婉諭也揭露，吳春城已搶先註冊「壯世代」商標，且其家人仍在相關單位任職，質疑「壯促法」有圖利特定組織之嫌。

律師黃帝穎認為，最高法院大法庭裁定，「公職人員利益衝突迴避法」就是貪污治罪條例圖利罪構成要件中的「違背法律」，而配偶及二親等均為該法應迴避的範圍，吳春城利用「壯世代」立法及預算凍結等職權行使，涉圖利其配偶擔任負責人的壯世代公司及其子女相關業務。

一名前檢察官研判，檢方調查重點應放在吳春城有無利用立委實質影響力施壓公務員以取得標案，同時要調查有無公務員與這些協會或公司，共同利用綁標等方式取得標案等。

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